¿Cuál es su visión sobre el puerto de Chancay?

Cualquier desarrollo logístico y portuario es bueno para el país. Tomará tiempo, pero va a funcionar. No tengo dudas. Chancay es un buen puerto. Nosotros también lo vimos. Pero el negocio grande está en el Callao.

¿Consideraron invertir ahí?

Lo vimos. Así como Chancay, consideramos muchos [puertos].

¿Y qué pasó? ¿Por qué no invirtieron en ese puerto?

Ya alguien lo estaba haciendo, así que dejamos que lo operaran. Es principalmente un puerto minero, de break bulk, carga ro-ro y algunos contenedores de esa zona, cuya influencia es menor.

(Foto: Karen Zárate)

Ante la inauguración de Chancay, ¿aumentarán los TEU?

Sí, por eso nos hemos expandido. Queremos poner mucha atención y esfuerzo en el Callao y en Lima. Podemos hacer crecer este mercado, especialmente porque manejamos la parte logística, plataformas digitales y parques industriales. No somos la misma compañía que llegó hace muchos años, así que podemos apalancarnos bien para traer más carga.

Eso quiere decir que no invertirán fuera del Callao.

Por ahora solo ahí y en Paita. Con eso cubrimos el país.

¿No evalúan otras concesiones?

Siempre estamos listos para mirar cualquier proyecto en el Perú. Conocemos el mercado mejor que otras personas y estamos muy interesados, especialmente en logística.

¿En zonas especiales de comercio?

Está dentro de nuestras prioridades.

Origen de Chancay: “O no la vieron o no estaban interesados”

“Hay tantos dimes y diretes sobre los orígenes del puerto de Chancay que al final va a terminar siendo una leyenda urbana”, cuenta una fuente allegada a su creación.

Según relata, la idea de Chancay como puerto alternativo se compartió con el empresariado nacional y extranjero entre el 2005 y el 2010 en busca de financiamiento. “Todos cerraron la puerta. O no la vieron o no estaban interesados”, asegura. “Es posible que se haya visitado a la competencia y se haya reído, pero en esa época no existían los chinos. Los competidores pudieron haber visto el proyecto, pero, cuando se dieron las conversaciones con los chinos, ya era tarde para ellos”, explica.

El interés de China por Chancay surgió hacia el 2015, y dos años después se firmó un acuerdo de negociación. “Cuando ven el proyecto, de unos US$ 420 millones, lo hacen a un lado y dicen: ‘Va a ser el puerto de ingreso de Asia a Sudamérica. Tiene que ser más grande’, y lo transforman en una obra de más de US$ 3,000 millones en dos etapas”.

La fuente aclara, además, que el proyecto de Chancay no nació como puerto minero ni se limitará a ese servicio. “Desde la primera carta formal al Estado, es un puerto de contenedores y carga general a granel”. Precisa que la inversión china apunta a que el puerto atraiga empresas como BYD y Huawei, y convertir al mercado peruano en uno de 10 millones de contenedores. El objetivo es que Chancay sea una ciudad inteligente modelo con miras a que en el 2050 “sea un ejemplo transformador en todo el país”.

LE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ani Lu Torres Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

SOBRE EL AUTOR Débora Dongo-Soria Saito Es editora de la revista G de Gestión. Estudió Ciencias y Artes de la Comunicación y tiene una maestría en Periodismo y Globalización. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la profesión. Fue becaria Dag Hammarskjöld (Naciones Unidas) y Transparency Fellow (Transparencia Internacional).