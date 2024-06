Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), también reconoció el rol clave que jugará esta infraestructura y su operación. Según sus estimados, en condiciones normales, el puerto puede aportar 0.3 puntos al producto bruto interno (PBI) cada año, desde su inicio de operación.

Pero, si efectivamente Chancay se posiciona como un hub, hay más inversión relevante, se dinamizan actividades internas y se coloca como el puerto más importante en la conexión con otros países, “puede llegar a 0.9 puntos (cada año)”, subrayó Velarde.

Si se toma en cuenta que el PBI, en términos absolutos, es de S/ 1,059 miles de millones, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM), un aporte de 0.9 puntos, equivaldría a más de S/ 9,500 millones.

Hay que recordar que el puerto de Chancay es una inversión privada (no una concesión). En esta, Cosco Shipping Ports ha invertido unos US$ 1,300 millones inicialmente. Sin embargo, la apuesta está en el plan maestro que contempla una inversión superior a los US$ 3,500 millones.

Recientemente, llegó la primera embarcación a dicho terminal, con las grúas necesarias. Además, se registraron los primeros extranjeros en arribar por el nuevo puerto. Las expectativas son tales que el mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estimó que en el mediano plazo el puerto concentraría el 22% de las agroexportaciones peruanas en mediano plazo.

La exclusividad

Uno de los temas que puso en jaque las inversiones futuras en el puerto fue el de la exclusividad de los servicios esenciales. En marzo de este año, la APN pidió a la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que inicie una demanda para que se retire dicha exclusividad a Cosco Shipping Ports, situación que sorprendió pues fue la misma APN quien la había otorgado 3 años atrás.

El argumento de la autoridad fue que se trató de un “error administrativo”, pues no tenían competencias para haber dado luz verde a este tema. Mientras esto sucedía, el Congreso de la República presentó un proyecto de ley para modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional, y con ello dar solución a este problema, texto que fue respaldado por el MTC.

Así, a inicios de este mes, finalmente, se publicó la modificación a la Ley del Sistema Portuario Nacional pone en “blanco y negro” el otorgamiento de exclusividad a las inversiones privadas portuarias.

Pero, ¿qué pasó con la demanda que escaló hasta el Poder Judicial? Justamente, APN publicó hoy una Resolución de Acuerdo de Directorio (N° 0045-2024-APN-DIR) en la que resolvió autorizar al Procurador Público del MTC para que proceda a solicitar la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo por sustracción de la materia, en la causa que se tramita bajo el expediente No. 00017-2024-0-1801-JR-CA-02 ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. Dicho expediente, justamente, es el referente a Cosco.