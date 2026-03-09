Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El lunes 9 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, después de una semana en que las principales monedas latinoamericanas han enfrentado fuertes descensos, en medio de la aversión ‌al riesgo global por la guerra en ‌Irán ⁠y su extensión.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.490.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulada del 3.481% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.470 y se vende a S/ 3.510, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.467 a la compra y S/ 3.479 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas y bolsas de América Latina continuaban su senda de bajas el viernes pasado, culminando una semana en que han enfrentado fuertes descensos, en medio de la aversión ‌al riesgo global por la guerra en ‌Irán ⁠y su extensión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el viernes la “rendición incondicional” de Irán, lo que supone una escalada dramática de sus demandas una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto con Israel.

El conflicto amenaza ​con complicar el ⁠crecimiento mundial y avivar ⁠una inflación que se estimaba mayormente controlada.

