El viernes 6 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento por la aversión al riesgo y el temor a que la guerra entre Estados Unidos ‌e Israel contra Irán se mantenga por ‌un período ⁠prolongado y afecte la marcha de la economía mundial e impulse la inflación.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.467. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.450 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un incremento acumulado del 2.56% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.440 y se vende a S/ 3.480, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.424 a la compra y S/ 3.432 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas y bolsas de América Latina caían el día anterior por la aversión al riesgo y el temor a que la guerra entre Estados Unidos ‌e Israel contra Irán se mantenga por ‌un período ⁠prolongado y afecte la marcha de la economía mundial e impulse la inflación.

La campaña estadounidense-israelí contra Irán entró en su sexto día el jueves con lo que los residentes describieron como un bombardeo aún más intenso, mientras que Irán ​prometió tomar represalias ⁠en cualquier lugar ⁠por el ataque estadounidense a un barco a miles de kilómetros de la zona de combate.

Más petroleros fueron atacados el jueves ​en aguas del golfo Pérsico a medida que se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Irán, y drones iraníes entraron en ‌Azerbaiyán, amenazando con extender la crisis a más productores de petróleo de la región.