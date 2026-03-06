El viernes 6 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento por la aversión al riesgo y el temor a que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se mantenga por un período prolongado y afecte la marcha de la economía mundial e impulse la inflación.
El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.467. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.450 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Durante el año en curso, el dólar ha registrado un incremento acumulado del 2.56% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.
¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?
En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.440 y se vende a S/ 3.480, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.
Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.424 a la compra y S/ 3.432 a la venta.
¿Cómo está el dólar a nivel global?
Las principales monedas y bolsas de América Latina caían el día anterior por la aversión al riesgo y el temor a que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se mantenga por un período prolongado y afecte la marcha de la economía mundial e impulse la inflación.
La campaña estadounidense-israelí contra Irán entró en su sexto día el jueves con lo que los residentes describieron como un bombardeo aún más intenso, mientras que Irán prometió tomar represalias en cualquier lugar por el ataque estadounidense a un barco a miles de kilómetros de la zona de combate.
Más petroleros fueron atacados el jueves en aguas del golfo Pérsico a medida que se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Irán, y drones iraníes entraron en Azerbaiyán, amenazando con extender la crisis a más productores de petróleo de la región.