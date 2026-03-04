Temores. Inversionistas acentúan su aversión al riesgo al intensificarse la guerra en Irán. Contrataques de este último, cuyo ministro de asuntos exteriores es Abbas Araghchi, sobresaltan a los países del golfo. Composición: Joel Vicapoma (Diario Gestión)
Temores. Inversionistas acentúan su aversión al riesgo al intensificarse la guerra en Irán. Contrataques de este último, cuyo ministro de asuntos exteriores es Abbas Araghchi, sobresaltan a los países del golfo. Composición: Joel Vicapoma (Diario Gestión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Casi todos los mercados e instrumentos financieros fueron remecidos ayer, mientras que los estrategas de fondos de inversión y bancos buscaban una brújula en medio del desasosiego e incertidumbre que ocasiona la guerra en Irán, ¿qué proyectan los analistas?

TE PUEDE INTERESAR

Peruanos con acciones mineras en pleno auge de metales, ¿hora de comprar o vender?
En 14 alternativas de inversión en Perú se gana más de 10% este año: ¿usted gana o pierde?
¿Dólar culpable?: Caen utilidades de empresas de seguros luego de 2 años

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.