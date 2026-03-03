Estados Unidos informó este martes que ha atacado más de 1,700 objetivos en las primeras 72 horas del conflicto con Irán y confirmó el uso por primera vez de bombarderos estratégicos B-52 en esta ofensiva.

De acuerdo con el más reciente balance del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones en Medio Oriente, Washington ha incrementado el alcance de la denominada operación “Furia Épica”, emprendida el sábado en coordinación con Israel. En las primeras horas del operativo murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí.

La cifra actual representa un aumento frente a los más de 1,250 puntos que el Pentágono había reportado tras las primeras 48 horas de acciones militares. Entre las novedades, las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaron la utilización de los bombarderos B-52 contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

Objetivos alcanzados

Según el Centcom, los ataques han estado dirigidos contra centros de comando y control, el cuartel general conjunto del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica), el cuartel general de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, sistemas integrados de defensa aérea, silos de misiles balísticos, buques de la Armada iraní, submarinos de la Armada iraní, silos de misiles antibuque y capacidades de comunicación militar.

Además de los B-52, Washington ha empleado bombarderos B-2, drones kamikaze LUCAS y cazas F-35, entre otros recursos. Para contrarrestar los ataques de represalia iraníes, Estados Unidos ha desplegado sistemas de defensa antimisiles Patriot y THAAD.

Estados Unidos reporta más de 1 700 objetivos atacados en Irán y despliega bombarderos B-52 en el marco de la operación militar conjunta con Israel. Foto: EFE.

Durante el martes continuaron los bombardeos iraníes contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio. La víspera, dos drones impactaron en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, provocando un incendio menor y daños materiales limitados, sin que se reportaran víctimas.

Riesgos de seguridad en la región

Ante la escalada, Estados Unidos anunció el cierre temporal de su embajada en Arabia Saudí y también de su legación en Kuwait, e instó a sus ciudadanos a abandonar catorce países de la región por “graves riesgos de seguridad”.

Hasta el momento, seis soldados estadounidenses han fallecido como consecuencia de los ataques de represalia iraníes.

En Irán, la Media Luna Roja iraní reporta 787 muertos desde el inicio de los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos. En Líbano, ataques israelíes han dejado 40 fallecidos y 246 heridos, según cifras oficiales del Ministerio de Salud.

El presidente Donald Trump ha señalado que la ofensiva se extenderá por varias semanas más, con el objetivo de desmantelar el programa de misiles iraní, su capacidad naval y sus instalaciones nucleares. Asimismo, advirtió que aún no se ha lanzado la “gran oleada” de ataques, la cual, según indicó, podría producirse “muy pronto”.

Elaborado con información de EFE.