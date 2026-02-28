Un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán dejó más de 200 muertos y cientos de heridos, según la Media Luna Roja.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Imágenes satelitales muestran daños en el complejo donde reside el ayatolá, aunque medios iraníes aseguran que continúa con vida y liderando la defensa del país. Israel y Estados Unidos han señalado que existen indicios de su fallecimiento.

La ofensiva alcanzó objetivos en Teherán y otras ciudades como Tabriz e Isfahán. Además, autoridades israelíes informaron la muerte de altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Defensa y el jefe de la Guardia Revolucionaria.

Entre las víctimas, autoridades locales reportaron decenas de fallecidos en ataques a una escuela en Minab y a un recinto deportivo en el sur del país.

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en Israel, elevando la tensión en Oriente Medio.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de urgencia, mientras la comunidad internacional pidió evitar una mayor escalada del conflicto.