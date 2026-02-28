Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Foto: EFE/ Mehrnews
Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Foto: EFE/ Mehrnews
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia EFE
Agencia EFE

El ataque lanzado por e contra Irán ha encendido las alertas en el mercado energético internacional, ante la posibilidad de que el precio del petróleo se dispare hasta los US$ 100 por barril, impulsado por el rol clave del país persa en la producción global de crudo.

Irán concentra cerca del 10% de las reservas mundiales y produce alrededor de 3,3 millones de barriles diarios, de los cuales entre el 80% y 90% se destinan a exportaciones, principalmente hacia , consolidándose como un actor relevante en la oferta internacional.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. e Israel atacan Irán y Trump insta a iraníes a “tomar el control”

El impacto podría ser mayor si se interrumpe el tránsito por el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Analistas advierten que cualquier bloqueo en esta vía elevaría la tensión en los mercados y presionaría los precios al alza.

Expertos estiman que una eventual reducción de la producción iraní podría impulsar el barril hasta los US$ 100, lo que representaría un incremento superior al 35% frente a los niveles recientes del Brent. Además, la posición geopolítica de , en una región que concentra casi la mitad de las reservas globales, agrava la incertidumbre.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. e Irán concluyen conversaciones sin acuerdo mientras se cierne el riesgo de guerra

El encarecimiento del crudo tendría efectos directos en la economía global, al presionar la inflación y elevar costos de transporte, energía e insumos industriales. Esto podría llevar a los bancos centrales a reconsiderar sus políticas monetarias, incluyendo posibles alzas de tasas de interés.

De prolongarse el conflicto, el impacto podría trasladarse a los consumidores a través de mayores precios de combustibles y servicios, generando efectos persistentes incluso si el petróleo retrocede posteriormente, según advierten especialistas.

Los mercados financieros seguirán de cerca la evolución del conflicto en los próximos días, en un contexto donde activos refugio como el oro suelen fortalecerse, mientras que el bitcóin ha mostrado caídas tras el incremento de la incertidumbre global.

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. confirma que autoriza venta de petróleo a Cuba bajo condiciones
No solo es petróleo: EE.UU. busca desmantelar las misiones médicas de Cuba en las Américas
Inversión en exploración por petróleo y gas “se hunde” y no se perfora un solo pozo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.