La embajada de Israel informó que el Estado de Israel se encuentra en plena ejecución de la Operación “Roaring Lion”, destinada a eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista en Teherán y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

“En el ataque inicial de la operación, fueron eliminados el líder supremo del régimen terrorista iraní, Ali Khamenei y la cúpula de seguridad del régimen, incluidos altos responsables militares y de defensa. La eliminación de Khamenei constituye un golpe decisivo contra el denominado “Eje del Mal” y representa una esperanza para el mundo", anotó, a través de un comunicado.

Añadió que la organización terrorista Hezbolá ha decidido sumarse al conflicto y abrir fuego contra Israel y en respuesta al lanzamiento de cohetes hacia el norte del país, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo ataques a gran escala contra objetivos de Hezbolá en todo el Líbano. “El Estado de Israel está plenamente preparado, tanto en el plano defensivo como ofensivo, y ha reforzado sus fuerzas en la frontera norte”, refirió.

“Esta operación está dirigida contra el régimen terrorista en Teherán y no contra el pueblo iraní, que anhela libertad y justicia frente a una tiranía asesina. La acción conjunta de Israel y Estados Unidos busca crear las condiciones para que el pueblo iraní pueda decidir su propio destino”, expresó.

El interior expuesto de un edificio gravemente dañado por un bombardeo cerca de la plaza Ferdowsi en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).

Sostuvo que la alianza estratégica entre Israel y los Estados Unidos, basada en valores compartidos y en el compromiso inquebrantable con la seguridad y la paz, es hoy más sólida que nunca. “Israel agradece al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su amistad y liderazgo en este momento histórico”, acotó.

Paralelamente, dijo que la operación “Roaring Lion” contra el régimen iraní continuará el tiempo que sea necesario. “Israel no permitirá que un régimen que durante 47 años ha llamado abiertamente a la destrucción de Israel y de Estados Unidos, que ha derramado sangre israelí y estadounidense y que oprime brutalmente a su propio pueblo, obtenga armas nucleares y amenace a la región y al mundo.

“Israel continuará actuando con determinación para defender a sus ciudadanos y eliminar amenazas existenciales, respetando el derecho internacional y reafirmando su compromiso con la seguridad, la estabilidad regional y la paz”, finalizó.