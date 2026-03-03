Un nuevo ataque con misiles lanzado desde Irán impactó este martes en la zona central de Israel, incluida Tel Aviv, dejando al menos siete personas heridas, según informaron los servicios de emergencia y la policía israelí, en imágenes difundidas por Canal N.

De acuerdo con el servicio de emergencias Maguén David Adom, paramédicos y técnicos médicos atienden a siete víctimas en tres escenas distintas en el centro del país. Entre los heridos se encuentra una mujer de aproximadamente 40 años, quien presenta lesiones moderadas producto de la explosión. Las otras seis personas sufrieron heridas leves, principalmente por metralla de vidrio y esquirlas tras el impacto de los proyectiles.

La policía israelí indicó que agentes operan en varios puntos de los distritos central y de Tel Aviv, donde se registró la caída de restos de misiles. Las autoridades han acordonado las zonas afectadas mientras continúan las labores de evaluación de daños y asistencia a los afectados.

El nuevo bombardeo se produce en un contexto de creciente tensión regional. Tras el ataque a la embajada en Riad, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido que respondería a la agresión. Las imágenes difundidas muestran explosiones en áreas urbanas y la rápida movilización de equipos de emergencia en distintos puntos del centro de Israel.

Hasta el momento, no se ha informado de víctimas mortales. Las autoridades israelíes mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos ataques, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la escalada del conflicto en Medio Oriente.