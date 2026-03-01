El embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez-Checa Salazar, afirmó que no se han registrado peruanos fallecidos ni heridos a causa de los bombardeos registrados en este país.

Estos ataques se han ejecutado en el contexto de las crecientes hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán, las cuales han escalado tras el bombardeo contra Irán, en el que murió el ayatolá Alí Jameneí.

Tras ello, se materializó la represalia iraní, quien bombardeó bases estadounidenses, países del Golfo y varias ciudades israelíes.

“Afortunadamente, no se registran ni víctimas ni heridos entre la comunidad peruana, que se encuentra a buen resguardo y en perfecta comunicación con la embajada y el servicio consular”, indicó el funcionario a TV Perú.

El embajador indicó que existen alrededor de 3,500 peruanos con doble nacionalidad en distintas ciudades del centro y norte de Israel, todos ellos sin registrar daños personales.

Explicó que, aunque los ataques han sido masivos, el sistema defensivo israelí ha evitado que la mayoría de proyectiles impacte en zonas donde residen ciudadanos peruanos.

Por otro lado, el diplomático precisó que mantiene comunicación con los peruanos residentes y que el objetivo principal está en ubicar a quienes han quedado varados en Israel.

Precisó que la prioridad son los turistas o personas que estaban por trabajo en Israel y fueron sorprendidos por el inicio de los ataques, para evaluar su traslado a la frontera cuando la situación se calme.

Sin embargo, agregó que, si el conflicto escala, se podría realizar el traslado terrestre de peruanos hacia las fronteras con Jordania o Egipto para facilitar su retorno al Perú.

Cabe recordar que la Cancillería activó mecanismos de emergencia para mantener comunicación permanente con los ciudadanos peruanos que se encuentran en territorios donde se registran estos ataques.