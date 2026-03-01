Una bola de fuego ilumina el cielo tras un ataque de Irán con misiles contra Tel Aviv, Israel, el 28 de febrero de 2026. (Foto de JOHN WESSELS / AFP).
a causa de los bombardeos registrados en este país.

las cuales han escalado tras el bombardeo contra Irán, en el que murió el ayatolá Alí Jameneí.

Tras ello, se materializó la represalia iraní, quien bombardeó bases estadounidenses, países del Golfo y varias ciudades israelíes.

“Afortunadamente, no se registran ni víctimas ni heridos entre la comunidad peruana, que se encuentra a buen resguardo y en perfecta comunicación con la embajada y el servicio consular”, indicó el funcionario a TV Perú.

, todos ellos sin registrar daños personales.

Explicó que, aunque los ataques han sido masivos, el sistema defensivo israelí ha evitado que la mayoría de proyectiles impacte en zonas donde residen ciudadanos peruanos.

Por otro lado, el diplomático precisó que mantiene comunicación con los peruanos residentes y que el objetivo principal está en ubicar a quienes han quedado varados en Israel.

Precisó que la prioridad son

Sin embargo, agregó que, si el conflicto escala, se podría realizar el traslado terrestre de peruanos hacia las fronteras con Jordania o Egipto para facilitar su retorno al Perú.

Cabe recordar que la Cancillería activó mecanismos de emergencia para mantener comunicación permanente con los ciudadanos peruanos que se encuentran en territorios donde se registran estos ataques.

Servicios de emergencia en el lugar del impacto de un misil iraní en un edificio en Tel Aviv, Israel, el 28 de febrero de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).
