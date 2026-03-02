La aviación de Israel bombardeó la noche de este lunes distintos puntos de Teherán, entre ellos sedes del Ministerio de Inteligencia de Irán y de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, de acuerdo con un comunicado oficial del Ejército israelí.

“La Fuerza Aérea de Israel, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó decenas de objetivos del régimen iraní en el corazón de Teherán”, señala la nota difundida por las autoridades militares.

Según el comunicado, los ataques estuvieron dirigidos contra “sedes, bases y centros de mando regionales” de los cuerpos de seguridad interna iraníes. Israel sostiene que dichas estructuras habrían estado implicadas en la represión de protestas mediante detenciones y acciones violentas contra civiles.

LEA TAMBIÉN: Trump advierte que ofensiva contra Irán podría extenderse más de cinco semanas

Asimismo, la aviación israelí afirmó haber impactado más de diez instalaciones vinculadas al Ministerio de Inteligencia y varias posiciones de la Fuerza Quds. “Los ataques estuvieron dirigidos a sedes adicionales donde la inteligencia militar identificó actividad del régimen”, agregó el Ejército.

Entre los blancos alcanzados también figuran lanzaderas de misiles, centros de producción de armamento y otras posiciones asociadas a la fuerza aérea iraní.

La aviación israelí bombardeó instalaciones del Ministerio de Inteligencia iraní y de la Fuerza Quds en Teherán, en una nueva escalada del conflicto entre Irán e Israel. Foto: EFE.

Tres nuevas oleadas contra lanzamisiles

En un comunicado posterior, el Ejército de Israel indicó que concluyó otras tres oleadas de bombardeos enfocadas en lanzamisiles y sistemas de defensa aérea.

“La Fuerza Aérea israelí lanzó cientos de municiones contra decenas de lanzamisiles, sistemas de defensa aérea y baterías de fuego”, detalló.

De acuerdo con el balance oficial israelí, desde el inicio de la ofensiva han sido atacados alrededor de 600 objetivos en territorio iraní.

En Irán, más de 555 personas han fallecido como consecuencia de los ataques iniciados el sábado de forma conjunta por Israel y Estados Unidos, mientras que en Israel los misiles iraníes han dejado al menos 10 víctimas mortales, según los reportes oficiales.