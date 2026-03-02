El secretario general de la ONU, António Guterres, insistió este lunes en pedir una desescalada del conflicto en Oriente Medio, originado tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciado el fin de semana, y alertó del «creciente» número de bajas civiles.

Así lo indicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que abogó por el diálogo y por recuperar las negociaciones.

«El secretario general vuelve a pedir una desescalada, el cese inmediato de las hostilidades y un diálogo y negociaciones genuinos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, ya que el riesgo de consecuencias humanitarias para la región también está aumentando rápidamente», declaró su portavoz.

La posición de la ONU ante el conflicto en Oriente Medio

Guterres ya pidió detener cualquier escalada del conflicto en el Consejo de Seguridad de emergencia que tuvo lugar el sábado por la tarde, horas después de que el presidente, Donald Trump, anunciara el inicio de la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo.

El secretario general, dijo, está «especialmente preocupado» por el «creciente» número de civiles que están siendo asesinados y por «la destrucción de infraestructuras civiles».

ONU Medio Oriente

«El derecho internacional humanitario es claro: los civiles deben ser protegidos en todo momento, al igual que las infraestructuras civiles», aseveró.

Según el portavoz, el equipo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) está «preparado para responder con rapidez según sea necesario».

La Media Luna Roja iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán tras dos días y medio de ataques a 555.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud iraní elevó a 180 el número de muertos en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país, durante la ofensiva.