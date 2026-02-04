Israel. (Foto: EFE)
Israel. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

Doce expertos en derechos humanos de la ONU exigieron este miércoles a Israel que retire el proyecto de ley para imponer la pena de muerte a condenados por terrorismo, y señalaron que supondría una violación del derecho a la vida y sería discriminatorio contra los palestinos de los territorios ocupados.

Teniendo en cuenta el sistema de derecho militar que Israel aplica a los palestinos desde 1967,

El proyecto de ley, subrayaron, introduciría definiciones «vagas y amplias» de lo que constituiría según el Código Penal crímenes terroristas, «incluyendo conductas que no lo son genuinamente», e impondría que tales delitos fueran castigados de forma obligatoria con la pena de muerte.

LEA TAMBIÉN: Hamás afirma estar listo para ceder la administración de Gaza a un comité tecnócrata

Ello, subrayaron, «impediría a un tribunal considerar las circunstancias individuales, incluidos factores atenuantes», por lo que dificultaría que se dictara una sentencia «proporcionada».

Dos vías para la condena a la pena capital

Por otro lado, recordaron, la ley establecería dos vías para la condena a la pena capital, ya que en Israel y Jerusalén Este se aplicaría bajo la ley penal y sólo en caso de «asesinato intencionado de ciudadanos o residentes israelíes», mientras que en Cisjordania regiría la ley militar y castigaría «actos terroristas que causen la muerte de una persona», incluso de forma no intencionada.

Los expertos consideraron este sistema en dos vías doblemente discriminatorio: en Cisjordania sólo palestinos, y no colonos israelíes, estarían obligados a responder ante tribunales militares con menores garantías de debido proceso, y en Israel y Jerusalén sólo los asesinatos a israelíes recibirían la pena capital.

Recordaron, en este sentido, que la Corte Internacional de Justicia ha concluido con anterioridad que ciertas restricciones de Israel en los territorios palestinos ocupados constituyen segregación racial y apartheid.

Otros elementos de la ley que preocupan a los expertos son la prohibición de todo indulto o conmutación de la pena -otra violación del derecho a la vida, opinan- o la forma de ejecución: por ahorcamiento, en menos de 90 días tras la sentencia y rodeada de secretismo.

Quiénes firman el comunicado

Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y su homólogo para la protección de los derechos humanos en el contexto de la lucha antiterrorista, Ben Saul.

El proyecto legislativo, una enmienda al Código Penal, se encuentra en fase legislativa, y aún está pendiente de varias votaciones en La Knéset (Parlamento israelí) antes de poder convertirse en ley.

Israel prohíbe la pena de muerte para la mayoría de los delitos civiles y penales, siendo permitida exclusivamente en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio.

Desde la fundación del Estado en 1948, el único caso que resultó en una ejecución fue el de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, cuya sentencia fue aplicada en 1962 tras ser condenado por crímenes contra la humanidad.

TE PUEDE INTERESAR

Irán eleva la tensión y amenaza a Israel y EE.UU. en medio de protestas mortales
Israel detendrá la actividad de 37 ONG en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras
Israel reconoce que nunca se retirará del todo de la Franja de Gaza

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.