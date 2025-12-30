El Gobierno de Israel anunció que retirará en enero las licencias de 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF).

Esta decisión se dio debido a que el gobierno israelí consideró que empleados de esas organizaciones “estuvieron involucrados en actividades terroristas”, según confirmó un funcionario del ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

El ministerio sostiene que estas organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes “información completa y verificable sobre sus empleados”, y acusa a MSF, sin presentar pruebas, de que “personas afiliadas” a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamás”.

Cabe recordar que en marzo de 2025, mientras proseguía la ofensiva del Ejército israelí en Gaza, el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, añadió nuevos requisitos para otorgar licencias a las ONG internacionales que operan en los territorios palestinos ocupados.

Además de detallar los nombres de todos sus trabajadores, Israel estipulaba como motivos para denegar el permiso negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.

El Ministerio de la Diáspora también aseguró que las ONG afectadas ya fueron notificadas de que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026 y de que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo.

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que, al 30 de diciembre, no ha recibido ninguna notificación sobre la decisión del Gobierno de Israel de retirar en enero las licencias de actividad a organizaciones que operan en Gaza, y mencionaron que si tienen que retirarse habría consecuencias “devastadoras” para los palestinos.

“Estamos buscando urgentemente soluciones para poder seguir prestando servicios a los palestinos en Gaza y en Cisjordania”, precisó la organización.

Asimismo, un grupo de 10 países, entre los que figuran Francia y Reino Unido, pidieron a Israel que las ONG internacionales y organismos de la ONU como UNRWA puedan operar en la Franja, tras el anuncio de la restricción de sus actividades.

“Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido, expresamos nuestra grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que sigue siendo catastrófica”, indicaron en un comunicado conjunto difundido por el Gobierno francés.

Elaborado con información de EFE.