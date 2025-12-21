El debilitado sistema sanitario gazatí lucha por atender a los pacientes que cada día inundan los pocos centros médicos que todavía quedan en pie en la Franja. EFE/ Ahmad Awad
, informó el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Según la entidad, , incluyendo accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio.

La Lista de Medicamentos Esenciales, referidos por la entidad sanitaria en su informe, es un listado internacionalmente reconocido y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este identifica los medicamentos más importantes para atender las necesidades de salud prioritarias de la población.

“El sistema sanitario de la Franja de Gaza se encuentra en un grave estado de deterioro sin precedentes tras dos años de guerra y un bloqueo total”, señaló un comunicado.

Por otro lado, y existe un déficit del 38 % en servicios de urgencias y cuidados intensivos.

Según el ministerio, esto podría privar a 200 mil pacientes de atención de urgencias.

“Se han suspendido por completo los servicios de cateterismo cardíaco y cirugía a corazón abierto, ya que el 100 % de los medicamentos y consumibles médicos necesarios no están disponibles”, señaló la entidad.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía que muestra tiendas de campaña de familias palestinas desplazadas internamente entre las ruinas de edificios destruidos en el barrio de Al Zaitun este viernes, en el este de la ciudad de Gaza. (Foto: EFE)
