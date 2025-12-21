El 62 % de los medicamentos de atención primaria no están disponibles y suministros disponibles no cubren las necesidades de los pacientes en la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Según la entidad, un total de 288 mil 208 pacientes corren el riesgo de sufrir recaídas graves, incluyendo accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio.

La Lista de Medicamentos Esenciales, referidos por la entidad sanitaria en su informe, es un listado internacionalmente reconocido y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este identifica los medicamentos más importantes para atender las necesidades de salud prioritarias de la población.

“El sistema sanitario de la Franja de Gaza se encuentra en un grave estado de deterioro sin precedentes tras dos años de guerra y un bloqueo total”, señaló un comunicado.

Por otro lado, el 70 % de los medicamentos del servicio de oncología tampoco están disponibles; las pruebas de laboratorio y suministros para bancos de sangre solo cubren al 59 % y existe un déficit del 38 % en servicios de urgencias y cuidados intensivos.

Según el ministerio, esto podría privar a 200 mil pacientes de atención de urgencias.

“Se han suspendido por completo los servicios de cateterismo cardíaco y cirugía a corazón abierto, ya que el 100 % de los medicamentos y consumibles médicos necesarios no están disponibles”, señaló la entidad.

Elaborado con información de EFE.