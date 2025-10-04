El vocero recordó que todo el territorio al norte de Wadi Gaza, en el centro de la franja, “sigue siendo una peligrosa zona de combate”. Foto: Referencial.
El vocero recordó que todo el territorio al norte de Wadi Gaza, en el centro de la franja, “sigue siendo una peligrosa zona de combate”. Foto: Referencial.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El advirtió este sábado que sus tropas continúan operando en la ciudad de Gaza y alertó a la población palestina de que no intente regresar a la zona, considerada todavía como un frente activo y “extremadamente peligroso”.

“Las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) siguen operando en la ciudad de Gaza, y regresar a ella es extremadamente peligroso”, señaló en la red social X el portavoz militar Avichay Adraee.

LEA TAMBIÉN: Trump pide a Israel que deje de bombardear Gaza porque Hamás “está listo para la paz”

El vocero recordó que todo el territorio al norte de Wadi Gaza, en el centro de la franja, “sigue siendo una peligrosa zona de combate” y que permanecer en esa área “es peligroso”. Por ello, insistió en que la carretera costera Rashid continúa habilitada únicamente en dirección sur, como vía de evacuación para los .

Esa ruta ha permanecido cerrada en el sentido sur-norte desde hace varios días para impedir el retorno de desplazados a la capital, donde Israel mantiene desde hace dos semanas una ofensiva terrestre.

El portavoz de la Defensa Civil palestina, Mahmud Basel, recientemente, ya que aún son objeto de fuego.

LEA TAMBIÉN: Hamás acuerda liberar rehenes y pide negociar la paz con Israel

Operaciones en Gaza y víctimas civiles

El mensaje israelí llega en un contexto de informaciones contradictorias. Medios locales reportaron que las fuerzas armadas habrían modificado sus operaciones en la hacia un carácter defensivo, tras recibir instrucciones del Gobierno para detener la ofensiva en la capital.

Mientras tanto, los hospitales gazatíes registraron este sábado al menos 29 fallecidos por fuego israelí hasta las 14:00 hora local (11:00 GMT). Además, sufrió tres ataques aéreos en la mañana, con un muerto confirmado, y se reportaron disparos de tropas terrestres y drones cuadricópteros.

Estos nuevos bombardeos se producen poco después de que el expresidente estadounidense instara a Israel a suspender sus ataques, tras el anuncio de Hamás de que estaría dispuesto a liberar a todos los rehenes bajo un plan propuesto por Washington. El grupo islamista condicionó esa posibilidad a abrir “negociaciones inmediatas” con mediadores internacionales para concretar los detalles.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Israel anuncia que aplicará “inmediatamente” el plan de paz de Trump para Gaza
Trump pide a Israel que deje de bombardear Gaza porque Hamás “está listo para la paz”
Israel bombardea Gaza mientras Hamás sigue analizando el plan de paz de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.