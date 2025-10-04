El Ejército israelí advirtió este sábado que sus tropas continúan operando en la ciudad de Gaza y alertó a la población palestina de que no intente regresar a la zona, considerada todavía como un frente activo y “extremadamente peligroso”.

“Las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) siguen operando en la ciudad de Gaza, y regresar a ella es extremadamente peligroso”, señaló en la red social X el portavoz militar Avichay Adraee.

El vocero recordó que todo el territorio al norte de Wadi Gaza, en el centro de la franja, “sigue siendo una peligrosa zona de combate” y que permanecer en esa área “es peligroso”. Por ello, insistió en que la carretera costera Rashid continúa habilitada únicamente en dirección sur, como vía de evacuación para los gazatíes.

Esa ruta ha permanecido cerrada en el sentido sur-norte desde hace varios días para impedir el retorno de desplazados a la capital, donde Israel mantiene desde hace dos semanas una ofensiva terrestre.

El portavoz de la Defensa Civil palestina, Mahmud Basel, también pidió a la población que no regrese a las zonas que el Ejército israelí habría abandonado recientemente, ya que aún son objeto de fuego.

Operaciones en Gaza y víctimas civiles

El mensaje israelí llega en un contexto de informaciones contradictorias. Medios locales reportaron que las fuerzas armadas habrían modificado sus operaciones en la Franja hacia un carácter defensivo, tras recibir instrucciones del Gobierno para detener la ofensiva en la capital.

Mientras tanto, los hospitales gazatíes registraron este sábado al menos 29 fallecidos por fuego israelí hasta las 14:00 hora local (11:00 GMT). Además, la ciudad de Gaza sufrió tres ataques aéreos en la mañana, con un muerto confirmado, y se reportaron disparos de tropas terrestres y drones cuadricópteros.

Estos nuevos bombardeos se producen poco después de que el expresidente estadounidense Donald Trump instara a Israel a suspender sus ataques, tras el anuncio de Hamás de que estaría dispuesto a liberar a todos los rehenes bajo un plan propuesto por Washington. El grupo islamista condicionó esa posibilidad a abrir “negociaciones inmediatas” con mediadores internacionales para concretar los detalles.

Con información de EFE