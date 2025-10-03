El grupo islamista Hamás anunció este viernes que liberarán a todos los rehenes israelíes conforme al pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En esa línea, la armada islamista manifestó su voluntad a negociar los detalles de un acuerdo de paz con Israel, a casi dos años de estallado el conflicto —que, como daño colateral, ha causado la muerte de más de 66,000 palestinos, más del 50% de ellos, civiles, a causa de la ofensiva de Benjamin Netanyahu en Gaza—.

Cabe anotar que Donald Trump dio “un ultimátum” a Hamás para que acepte el plan de paz hasta este domingo 5 de octubre, de lo contrario, se desataría “un infierno”. Washington, con la venia de Israel, propone que sus tropas abandonen Gaza pero que el grupo islamista se desarme.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) se dan la mano al término de una rueda de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Además, plantea la creación de un gobierno provisional en Gaza con la supervisión de Trump.

El internacionalista Francisco Belaunde señaló en Canal N que se trata de “un primer paso” para poner fin “al sufrimiento de la población en Gaza”, en un contexto donde Israel bloquea las ayudas humanitarias a pesar de la hambruna.

Con información de EFE.