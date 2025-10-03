A dos años de estallado el conflicto entre Hamás e Israel, armada islamista alista negociar el acuerdo de paz. Más de la mitad de palestinos desaparecidos son civiles. Gaza, padece hambruna. Foto: AFP
A dos años de estallado el conflicto entre Hamás e Israel, armada islamista alista negociar el acuerdo de paz. Más de la mitad de palestinos desaparecidos son civiles. Gaza, padece hambruna. Foto: AFP
El grupo islamista Hamás anunció este viernes que liberarán a todos los rehenes israelíes conforme al pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En esa línea, la armada islamista manifestó su voluntad a negociar los detalles de un —que, como daño colateral, ha causado la muerte de más de 66,000 palestinos, más del 50% de ellos, civiles, a causa de la ofensiva de Benjamin Netanyahu en Gaza—.

Cabe anotar que hasta este domingo 5 de octubre, de lo contrario, se desataría “un infierno”. Washington, con la venia de Israel, propone que sus tropas abandonen Gaza pero que el grupo islamista se desarme.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) se dan la mano al término de una rueda de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) se dan la mano al término de una rueda de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Además,

El internacionalista Francisco Belaunde señaló en Canal N que se trata de “un primer paso” para poner fin “al sufrimiento de la población en Gaza”, en un contexto donde Israel bloquea las ayudas humanitarias a pesar de la hambruna.

Con información de EFE.

