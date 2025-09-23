El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, habla ante la Asamblea General de la ONU, este 23 de septiembre de 2025. EFE/Sarah Yenesel
El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, habla ante la Asamblea General de la ONU, este 23 de septiembre de 2025. EFE/Sarah Yenesel
, Tamim bin Hamad Al Thani, afirmó durante la Asamblea General de la ONU que Israel desea prolongar la guerra en tras rechazar la última propuesta mediada para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en dicho .

ha logrado, en cooperación con Egipto y Estados Unidos, la liberación de rehenes. Sin embargo, el último acuerdo fue anulado unilateralmente por Israel, impidiendo la posibilidad de alcanzar un alto el fuego permanente”, dijo el funcionario catarí.

El emir consideró, tras estas acciones, que .

El líder israelí desea prolongar la guerra (…) Cree que la guerra es una oportunidad para expandir los asentamientos y cambiar el statu quo en los lugares sagrados de Al-Quds Al-Sharif (Jerusalén)”, señaló.

Asimismo, condenó nuevamente , con el objetivo de alcanzar la delegación negociadora de Hamás y en el que murieron seis personas y otras 18 resultaron heridas.

“A diferencia de lo que afirma el Primer Ministro de Israel, este ataque no constituye un derecho legítimo a perseguir a terroristas (…) También es que forman parte de una delegación que mantiene negociaciones con Israel, mientras estudiaban una propuesta estadounidense”, mencionó.

afirmó que los países árabes e islámicos, que participaron en la reunión de emergencia en Doha tras el ataque, avisaron a la comunidad internacional de que esta ofensiva “revela la capacidad de Israel de intervenir donde y como desee”.

rodeado de enemigos, sino que es un enemigo para sus vecinos, y está cometiendo un genocidio. Su líder se enorgullece de impedir la creación de un Estado palestino, y promete que nunca permitirá su establecimiento. Se jacta de impedir la paz con los palestinos, y dice que seguirá impidiéndola en el futuro”, añadió.

Elaborado con información de EFE.

Un convoy de vehículos militares israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, el 19 de septiembre de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
Un convoy de vehículos militares israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, el 19 de septiembre de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. (Foto de Jack GUEZ / AFP)

