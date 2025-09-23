El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, afirmó durante la Asamblea General de la ONU que Israel desea prolongar la guerra en la Franja de Gaza tras rechazar la última propuesta mediada para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en dicho territorio palestino.

“La mediación catarí ha logrado, en cooperación con Egipto y Estados Unidos, la liberación de rehenes. Sin embargo, el último acuerdo fue anulado unilateralmente por Israel, impidiendo la posibilidad de alcanzar un alto el fuego permanente”, dijo el funcionario catarí.

El emir consideró, tras estas acciones, que las verdaderas intenciones de Israel sería prolongar la guerra.

“El líder israelí desea prolongar la guerra (…) Cree que la guerra es una oportunidad para expandir los asentamientos y cambiar el statu quo en los lugares sagrados de Al-Quds Al-Sharif (Jerusalén)”, señaló.

Asimismo, condenó nuevamente el ataque que lanzó Israel contra Doha el pasado 9 de septiembre, con el objetivo de alcanzar la delegación negociadora de Hamás y en el que murieron seis personas y otras 18 resultaron heridas.

“A diferencia de lo que afirma el Primer Ministro de Israel, este ataque no constituye un derecho legítimo a perseguir a terroristas (…) También es un intento de asesinar a políticos que forman parte de una delegación que mantiene negociaciones con Israel, mientras estudiaban una propuesta estadounidense”, mencionó.

El emir afirmó que los países árabes e islámicos, que participaron en la reunión de emergencia en Doha tras el ataque, avisaron a la comunidad internacional de que esta ofensiva “revela la capacidad de Israel de intervenir donde y como desee”.

“Israel no es un país democrático rodeado de enemigos, sino que es un enemigo para sus vecinos, y está cometiendo un genocidio. Su líder se enorgullece de impedir la creación de un Estado palestino, y promete que nunca permitirá su establecimiento. Se jacta de impedir la paz con los palestinos, y dice que seguirá impidiéndola en el futuro”, añadió.

Elaborado con información de EFE.