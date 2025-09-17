El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo que está en conversaciones con Estados Unidos sobre la división de la franja de Gaza.

“Pagamos mucho dinero por la guerra, así que tenemos que decidir cómo dividir los porcentajes de tierra en Gaza. La fase de demolición siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ya lo hicimos, ahora tenemos que empezar a construir”, dijo el funcionario.

Estas declaraciones llegan dos días después de que las tropas comenzaran la incursión terrestre sobre la ciudad de Gaza, la cual busca expulsar a los cerca de 600 mil gazatíes que quedan allí hacia el sur de la Franja.

Por su parte, en febrero de este año el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su deseo de convertir la franja de Gaza en una “Riviera de Oriente Medio” expulsando a los dos millones de gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto.

A principios de septiembre, The Washington Post publicó un documento del gobierno de Donald Trump, el cual explica los posibles planes que se llevarían a cabo en Gaza tras el fin de la ofensiva israelí.

Se detalla que el enclave palestino quedaría controlado en régimen de fideicomiso por Estados Unidos, entregado por Israel, durante al menos 10 años y requeriría reubicar temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción.

El plan plantea la posibilidad de que Estados Unidos lidere la reconstrucción de la ciudad de Gaza con financiación de inversores procedentes de los sectores público y privado, que desarrollarían megaproyectos comerciales que irían desde plantas de vehículos eléctricos hasta centros de datos o complejos turísticos.

Elaborado con información de EFE.