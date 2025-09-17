Palestinos inspeccionan los escombros de la torre residencial Al-Ghafari tras ser alcanzada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Palestinos inspeccionan los escombros de la torre residencial Al-Ghafari tras ser alcanzada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , Bezalel Smotrich, dijo que está en conversaciones con Estados Unidos sobre la .

“Pagamos mucho dinero por la guerra, así que tenemos que decidir cómo dividir los porcentajes de tierra en Gaza. La fase de demolición siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ya lo hicimos, ahora tenemos que empezar a construir”, dijo .

Estas declaraciones llegan dos días después de que las la incursión terrestre sobre , la cual busca expulsar a los cerca de 600 mil gazatíes que quedan allí hacia el sur de la Franja.

LEA TAMBIÉN: Ejército israelí afirma que más de 250,000 palestinos han abandonado Ciudad de Gaza

Por su parte, en febrero de este año el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su deseo de convertir en una “Riviera de Oriente Medio” expulsando a los dos millones de gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto.

A principios de septiembre, The Washington Post publicó un documento del gobierno de Donald Trump, el cual explica los posibles planes que se llevarían a cabo en Gaza tras el fin de la ofensiva israelí.

LEA TAMBIÉN: Netanyahu a la población de Ciudad de Gaza: “¡Váyanse ahora!”

Se detalla que el enclave palestino quedaría controlado en régimen de fideicomiso por Estados Unidos, entregado por Israel, durante al menos 10 años y requeriría reubicar temporalmente a los durante la reconstrucción.

El plan plantea la posibilidad de que Estados Unidos lidere la reconstrucción de con financiación de inversores procedentes de los sectores público y privado, que desarrollarían megaproyectos comerciales que irían desde plantas de vehículos eléctricos hasta centros de datos o complejos turísticos.

Elaborado con información de EFE.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó en febrero su deseo de convertir la franja de Gaza en una “Riviera de Oriente Medio” expulsando a los dos millones de gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto. (Foto de EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó en febrero su deseo de convertir la franja de Gaza en una “Riviera de Oriente Medio” expulsando a los dos millones de gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto. (Foto de EFE/EPA/SAMUEL CORUM)

TE PUEDE INTERESAR

Gaza: edificio de gran altura se derrumba tras ataque israelí
Israel anuncia una oleada de bombardeos contra edificios de la ciudad de Gaza en los próximos días
Venezuela “provoca” a EE.UU. al sobrevolar uno de sus buques; Trump lanza advertencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.