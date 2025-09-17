A pie, en bicicleta o en vehículos, los palestinos huyen en masa de Ciudad de Gaza, blanco de una gran ofensiva del ejército israelí, cuyos bombardeos causaron el miércoles decenas de muertos en todo el territorio.

Israel anunció el martes el inicio de una gran ofensiva terrestre y aérea sobre Ciudad de Gaza con el fin de “eliminar” al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

El conflicto ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el pequeño territorio, asediado por Israel. Los cerca de dos millones de personas que viven en el enclave se han tenido que desplazar en numerosas ocasiones.

“Es como vivir el juicio final o el infierno, pero incluso el infierno sería más clemente”, afirma Fatima Lubbad, que recorrió a pie con sus cuatro hijos unos diez kilómetros para llegar a Deir al Balah tras huir de Ciudad de Gaza el día anterior.

“No podemos más”, cuenta a AFP esta mujer de 36 años que “tuvo que dormir con sus hijos en la calle”.

De día y de noche, a pie, en auto, en carros tirados por burros o en camiones, los palestinos huyen de la mayor urbe del territorio, llevando consigo algunas pertenencias personales, tras los llamados militares a la evacuación, según imágenes de AFP.

Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP)

Sin embargo, Oum Ahmed Younes, de 44 años, afirma que no puede permitirse pagar los elevados gastos de transporte. Además, “no hay tiendas de campaña o, si las hay, los precios son desorbitados. Es más barato morir”.

Los militares israelíes anunciaron la apertura de “una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din”, que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza.

No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía (09H00 GMT).

Nuevo éxodo

Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

Periodistas de AFP observaron un nuevo éxodo en los últimos días, mientras que el ejército israelí informó el miércoles que “más de 350,000” personas ya habían huido hacia el sur.

Ante esta situación, el papa León XIV manifestó este miércoles su solidaridad con los gazatíes, y denunció que “una vez más” se han visto desplazados de manera “forzada”.

El ejército prosiguió sus bombardeos en otras zonas del territorio palestino. La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de al menos 40 muertos, 23 de ellos en Ciudad de Gaza.

Desde que lanzaron el martes su ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes afirmaron haber atacado “más de 150 objetivos terroristas” en la urbe.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden a AFP verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

La campaña militar de Israel, que ha incluido intensos ataques aéreos y la demolición controlada de edificios e infraestructura, ha dejado gran parte de Gaza en ruinas.

Además de su campaña militar en Gaza, Israel también ha atacado a Hamás en el extranjero y la semana pasada llevó a cabo un bombardeo sin precedentes contra varios de sus líderes en Catar.

En el ataque murieron cinco palestinos miembros del movimiento islamista y un policía catarí.

Ghazi Hamad, uno de los principales dirigentes de Hamás, apareció el miércoles en una entrevista en directo retransmitida por la cadena catarí Al Jazeera, siendo el primer alto cargo del grupo en reaparecer desde entonces.

“Genocidio en Gaza”

La ofensiva israelí en Ciudad de Gaza ha sido ampliamente condenada en el extranjero, pero también en Israel, donde gran parte de la población está preocupada por los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás.

Durante su ataque, combatientes islamistas mataron en Israel a 1,219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército israelí.

El ejército israelí ha ordenado a cientos de miles de palestinos que evacuen la ciudad de Gaza antes de una ofensiva terrestre para conquistarla.

La campaña de represalia israelí ha matado al menos a 65,062 palestinos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

El martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, afirmó que “se está produciendo un genocidio en Gaza”.

Israel rechazó “categóricamente este informe sesgado y mentiroso”.