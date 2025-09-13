El ejército israelí informó este sábado que más de 250 mil palestinos han abandonado Ciudad de Gaza en las últimas semanas, tras intensificarse los bombardeos y ataques en la principal urbe del enclave.

“Según las estimaciones del ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad”, señaló en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee.

En panfletos lanzados sobre la ciudad, el ejército advirtió a los residentes de los distritos del oeste que evacuaran de inmediato hacia el sur, a través de la calle Al Rashid, por considerar que la zona “está siendo operada con mucha intensidad” en su ofensiva contra Hamás.

Mientras tanto, el mayor hospital de Ciudad de Gaza rechazó la orden de evacuación alegando que “en el sur no hay sitio” para atender a los pacientes graves.

Qatar criticó duramente la ofensiva israelí tras un ataque contra objetivos de Hamás en Doha, al que calificó como una acción que “no solo viola leyes, sino toda moral”.

La presión internacional también se ha intensificado debido a la situación humanitaria. Según Naciones Unidas, más de 1,000 personas han muerto en o cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria en Gaza, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad israelíes.

En las últimas semanas, Israel ha concentrado sus ataques en edificios de gran altura, que asegura son utilizados por milicianos de Hamás. La agencia de Defensa Civil de Gaza reportó al menos cinco muertos desde la madrugada del sábado y 50 fallecidos en todo el territorio el viernes.

Residentes describen un ambiente de miedo permanente. “Cada noche nos vamos a dormir sin saber si despertaremos vivos (...) Nos quedamos en nuestra casa porque no tenemos a dónde más ir. Esto no es vida. La muerte sería más fácil que esto”, relató Umm Anas al Ashqar, vecina de la ciudad de Gaza.