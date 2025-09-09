El West Texas Intermediate subió hasta un 2.3% y superó los US$ 63 por barril después de que las Fuerzas de Defensa de Israel llevaran a cabo un ataque en Doha contra los altos mandos de Hamás, declarado grupo terrorista por EE.UU. y Europa. Según los medios de comunicación, se escucharon varias explosiones en la ciudad, y Catar afirmó que el ataque violaba el derecho internacional.

El ataque es el primero de Israel en Doha desde el inicio del conflicto de casi dos años que ha agitado los mercados mundiales del petróleo. El incidente pone en peligro los esfuerzos de EE.UU. por alcanzar un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que podría haber eliminado cualquier prima de riesgo restante en Medio Oriente del crudo. Israel afirmó que asume toda la responsabilidad del ataque y que se trató de una operación “totalmente independiente”.

“El impacto más importante de esto es el efecto negativo en las conversaciones de alto al fuego en curso entre Israel y Hamás”, afirmó Gregory Brew, analista de Eurasia Group. “El otro elemento crucial es el impacto en las relaciones de EE.UU. con Catar, que alberga una importante base militar estadounidense”.

Catar ha reforzado su papel de mediador internacional a lo largo del conflicto entre Israel y Hamás, llegando a ayudar a mediar en un alto al fuego de corta duración entre las partes beligerantes. Doha también ha sido objeto de críticas por parte de los líderes israelíes y estadounidenses por su disposición a acoger la oficina política de Hamás.

La decepcionante reacción del petróleo ante el conflicto armado entre Israel e Irán en junio indica que el repunte del martes puede ser breve, según Karen Young, investigadora sénior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

“Realmente hemos desvinculado el riesgo de conflicto regional del precio del petróleo hasta que se produzca una escalada que afecte directamente a la infraestructura o al transporte del petróleo”, afirmó. Sin embargo, “esto va a tener repercusiones a largo plazo en la capacidad de Israel para tener socios regionales, especialmente en acuerdos energéticos”.

Por otra parte, Ucrania sigue adelante con una campaña militar dirigida contra la infraestructura energética de Rusia, y durante la noche atacó parte del oleoducto Kuibyshev-Lysychansk. Los ataques con drones de Kiev están empezando a pasar factura a la industria rusa, y el Kremlin ha informado de una caída en las tasas de funcionamiento de las refinerías en septiembre como consecuencia de los ataques.

La sesión bursátil ha desviado la atención de los planes de la OPEP de recuperar la producción paralizada más rápido de lo previsto inicialmente, lo que ha suscitado expectativas de que se produzca un exceso de oferta a finales de este año. El crudo ha bajado alrededor de 12% este año y se ha negociado entre US$ 62 y US$ 66 durante la mayor parte del mes pasado.

El petróleo ya había subido el martes antes del ataque israelí, siguiendo la subida de las acciones ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal reduzca los costos de los préstamos. Desde entonces, las acciones de EE.UU. han recortado sus ganancias.