Petroperú: Gobierno busca redefinir cronograma de pagos de alrededor de US$ 2,500 millones.
Londres.- En el marco del inPerú 2025, el ministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, conversó con Gestión luego de sostener reuniones con entidades bancarias como Deutsche Bank y empresas vinculadas a su sector, como TGP. El representante del Poder Ejecutivo se mostró sorprendido de que haber recibido comentarios de interés en Petroperú. Lo suficiente para saber que para que esto se concrete debe haber ajustes claros en la empresa estatal.

