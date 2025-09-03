Moody’s: calidad crediticia de empresas peruanas se mantendrá sólida en 2026, pese a año electoral.

La calidad crediticia de las empresas no financieras y de infraestructura calificadas de Perú (Baa1 estable) se mantendrá sólida hasta 2026. Así lo subraya Moody’s Ratings, pese a tratarse de un año electoral.

" El período previo a las elecciones presidenciales quinquenales en abril de 2026 parece tranquilo, pero tras años de agitación política, los inversores mantienen la cautela por ahora ”, destaca la calificadora de riesgo.

Hay tres ideas claras que expone Moody’s para sustentar su comentario.

La mirada de Moody’s sobre Perú

El contexto internacional es clave: si bien Perú solo está parcialmente expuesto a los aranceles estadounidenses, las empresas aún deben hacer frente a la desaceleración económica de China, el principal socio comercial de Perú.

Aun así, para Moody’s, el PBI de Perú seguirá aumentando a un ritmo similar en 2025-2026 que en 2024 .

“Las empresas no financieras y de infraestructura se beneficiarán de un flujo de efectivo libre positivo, y el marco regulatorio de Perú continúa respaldando la construcción continua de grandes obras de infraestructura e inversiones mineras”, refiere. Sin embargo, el clima de inversiones se mantendrá incierto hasta que Perú elija a su próximo presidente para un mandato de cinco años en abril de 2026.

Empresas de consumo

Otro punto relevante es que las empresas de consumo peruanas calificadas conservarán sus márgenes en 2025-2026 gracias a sus posiciones de liderazgo en el mercado, controles de costos y reducción de las inversiones de capital .

“Prevemos una mejora de la calidad crediticia de InRetail Consumer (Baa3 estable), InRetail Pharma Shopping Malls (Ba1 estable) e InRetail (Ba1 estable), mientras que la reciente desinversión del fabricante de bienes de consumo Alicorp (Ba1 estable) refuerza su desempeño operativo”, explica.

Sin embargo, los indicadores crediticios de Petroperú (B3 estable) no mejorarán significativamente tras los retrasos en la construcción de la nueva refinería Talara.

Varias empresas de infraestructura peruanas, como Consorcio Transmantaro (CTM, Baa3 estable), Kallpa Generación (Baa3 estable) y Niagara Energy (Baa3 estable), han acelerado sus planes de financiamiento para asegurar condiciones favorables y extender los vencimientos de deuda.

ProInversión, la agencia estatal de Perú que promueve la inversión privada tiene una cartera de proyectos de US$ 15 mil millones hasta 2027.

Sectores que dependen de demanda y precios globales

Los sectores de minería y agricultura, que dependen de la demanda y los precios globales, siguen siendo los más vulnerables a la desaceleración económica de China.

La minería también es vulnerable a cambios en el comercio, pero Volcan Compañía Minera y Subsidiarias (B3 estable) están en cierta medida protegidas gracias a su producción de zinc y plata de alto valor.

Con todo lo antes expuesto, la calificadora de riesgo insiste que la calidad crediticia se mantiene firme en gran medida mientras los inversores aguardan las elecciones presidenciales de 2026.