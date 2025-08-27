En 2026, ProInversión buscará adjudicar 53 proyectos de Asociación Público-Privada (APP) por US$ 11,900 millones. Luis Del Carpio, director ejecutivo de la agencia, explicó a Gestión que la recientemente aprobada reforma a la ley que rige esta modalidad de inversión será clave para cumplirla.

Pero no solo eso. Según indicó en la conversación que se realizó en INFRACON 2025, evento de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), hay condiciones en Perú poco vistas en años preelectorales que hacen viable apostar a lo grande.

-El MEF, que había observado la versión inicial de la reforma a la ley APP, ya dijo que respalda este nuevo texto. ¿Cómo toma ello?

Es importante para todos. El MEF seguirá siendo el rector del sistema presupuestal. ProInversión tiene que lanzar proyectos sostenibles. Cambiar eso era una preocupación, pero era solo cuestión de aclararlo.

-Cuando se presentó esa versión inicial usted nos dijo en entrevista que el objetivo de la reforma era que ProInversión “tomará control” de algunas APP. Con los nuevos ajustes, ¿se cumplirá?

Sí, la ley mantiene la esencia de lo planteado inicialmente. ProInversión será la entidad titular en los proyectos que termine el MEF, como siempre fue previsto. No veremos solo su formulación y estructuración, sino también su ejecución. Los proyectos se determinarán en base a una norma que deberá sacar el MEF.

-Uno de ellos sería la APP más importante que se ha adjudicado en los últimos 10 años: el Anillo Vial Periférico.

Así es, todos los firmados en los últimos 12 meses. Eso incluye al Anillo, la Carretera Longitudinal de los Andes Tramo 4 y el Tren Macho, entre otros. Desde luego, hay que esperar al reglamento, pero ProInversión estará a cargo de proyectos y es un gran reto. Los inversionistas ya lo estaban esperando.

-¿La toma de estos proyectos también implicará que ProInversión crezca en presupuesto y personal?

Ya nos veníamos preparando desde antes. Hay que recordar que ProInversión ya participaba por encargo en ejecución contractual, igual en ampliaciones de inversiones. Igual hemos ejercido el rol de sujeto activo en la parte predial.

Somos una entidad que tiene la capacidad de atraer talento. Aspiramos a ser un centro de excelencia en el país y para cumplir ese rol, debemos contar con personal capacitado y con experiencia. Estaremos preparados.

-Este empoderamiento coincide con un año preelectoral. Según su propia información, buscarán adjudicar 53 APP por casi US$ 12 mil millones en 2026, ¿correcto?

Así es.

-Estarían redoblando su apuesta por una modalidad en un año donde se espera se frene la inversión privada. ¿La nueva ley APP lo explica?

Sí, pero también es que en estos 32 meses de gestión en ProInversión hemos recuperado la confianza en el Perú. En eventos como este (INFRACON) se ve que los inversionistas de largo plazo han aprendido que nuestro país puede tener cambios de gobierno, pero hay algunas líneas que nunca cambian.

Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, está en este cargo desde febrero de este año. Reemplazó a José Salardi, quien entonces tomó el MEF, donde inició su gestión anunciando una reforma a la ley de APP. Foto: ProInversión.

-¿A qué se refiere?

No es usual encontrar en la región países con un tipo de cambio estable, inflación baja y reservas internacionales sólidas. La resiliencia de la economía peruana no se altera. Eso es fundamental para las inversiones.

-Esos rasgos macroeconómicos de Perú serán su principal mensaje de convencimiento en 2026 entonces.

Creo que el gran reto es que esto no sea solamente un episodio, sino hacerlo sostenible. También vamos a cambiar nuestros indicadores. La palabra adjudicación es buena, pero ahora al entrar en ejecución contractual, queremos establecer la puesta en operación como otro hito relevante.

-También han generado, podríamos decir, una cartera de adendas en APP. Hablan de 12 proyectos priorizados, con US$ 16.5 mil millones de inversión acumulada, ¿cuáles están más avanzadas?

Serían cinco: puerto de Matarani, Segundo Grupo de Aeropuertos, Cálidda, Red Vial N°6, y Salog con Torre Trecca.

-¿Cómo avanzan?

En Matarani el trabajo ya está terminado. Entre septiembre u octubre debería firmarse. También está el compromiso con avanzar la adenda de Cálidda, lo anunció la presidenta en Fiestas Patrias, al igual que el caso de Torre Trecca.

-Su adenda “revivió” recientemente. Se espera el proyecto hace más de 50 años...

Sí, sobre su impacto aún no se toma consciencia. Es prácticamente otro Hospital Rebagliati, pero vertical. Esperamos en octubre cerrar un acuerdo. La Red Vial N°6 también es clave, el cruce de Bujama, por el que pasan los limeños para ir al sur, necesita ajustes.

-Allí hay constantes accidentes.

En ese cruce han muerto 200 personas. Se harán tres carriles y un muro para evitar cruces arriesgados. En lista también está la adenda de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

-¿Se firmará este año?

Son prioritarias. En ProInversión siempre buscamos tener una cartera amplia. Es posible llegar a acuerdos este año, avanzaremos bastante. Muchos proyectos, seguro, quedarán listos para el siguiente Gobierno.

ProInversión camino a ser “autosostenible”

En tiempos recientes, inversionistas y gremios de infraestructura han manifestado su preocupación por el déficit presupuestal que tiene la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Consultado por si, de adquirir nuevas responsabilidades, ProInversión no se expone a una situación similar, Del Carpio reveló que su entidad tiene una ventaja que la ANIN no, al depender exclusivamente de la voluntad del MEF.

“Los ganadores de los concursos que hacemos reembolsan a ProInversión los gastos en los que hemos incurrido. Todo ello pasa a ser recursos del ministerio”, indicó.

El director señaló que, como en los últimos tres años las adjudicaciones APP han crecido, la entidad ha devuelvo más presupuesto al MEF del que reciben. La apuesta es continuar a ese nivel.

“Si logramos mantener ese flujo, también se incrementarán los ingresos que recaudamos, lo que nos volvería autosostenibles. Eso quiere decir que nos financiamos solo con los recursos provenientes de las adjudicaciones”, destacó.

No sería tampoco la primera vez que lo logran. Del Carpio recordó que ProInversión fue autosostenible hasta 2015, pero la caída en las adjudicaciones les quitó esa tranquilidad financiera.

“El MEF está comprometido con nosotros. Otra ventaja que tenemos es que las APP no presionan la caja fiscal en el corto plazo. Eso da espacio al MEF para planificar más proyectos”, agregó.