Según Del Carpio, la esencia de la reforma a la ley APP inicialmente planteada por el ex ministro, José Salardi, se mantiene en la versión que ahora se aprobó y respalda el nuevo titular del MEF, Raúl Pérez Reyes. Foto: Gob.pe.
Según Del Carpio, la esencia de la reforma a la ley APP inicialmente planteada por el ex ministro, José Salardi, se mantiene en la versión que ahora se aprobó y respalda el nuevo titular del MEF, Raúl Pérez Reyes. Foto: Gob.pe.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Cusco.- En ProInversión, la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que promociona la inversión privada, hay mucha tranquilidad ante el posible impacto negativo que pueda traer la cercanía de unas elecciones presidenciales en 2026. Es tal la seguridad que buscarán promover proyectos por una cantidad de inversión poca veces vista en un año electoral.

TE PUEDE INTERESAR

ProInversión y Marina de Guerra firman alianza para promover proyectos de inversión privada
Petroperú: ProInversión promoverá activos de la estatal ante el sector privado
Herencia de Legado aún en vilo: ProInversión “con prisa” de cara a los Panamericanos 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.