Aunque varios meses después de lo previsto, dado que la fecha era inicialmente en febrero y luego se postergo hasta abril, pero finalmente se firmó el contrato de concesión para la modernización del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, conocido como el “Tren Macho”.

Esta obra demandará una inversión total de US$ 565 millones, que incluye US$ 445 millones para obras de modernización y US$ 120 millones para operación y mantenimiento durante los primeros 10 años.

Dicho acto es el inicio de la renovación de la infraestructura ferroviaria en las regiones Junín y Huancavelica, que beneficiará a más de 1.2 millones de peruanos.

Cabe indicar que ProInversión había indicado que la firma del contrato estaba prevista para abril, sin embargo, dicho acto se extendió hasta ahora en mayo. Aunque meses anteriores el propio Raúl Pérez Reyes esperaba que sea en febrero, pero la liberación de terrenos hizo que se dilate este tema.

Tren Macho, de Huancayo a Huancavelica.

“El nuevo Tren Macho representará una alternativa de transporte, con seis circulaciones diarias por sentido exclusivamente para pasajeros los siete días de la semana, y una circulación diaria por sentido para transporte mixto durante seis días a la semana. Esta frecuencia permitirá a más ciudadanos acceder a servicios de salud, educación, trabajo y comercio, impulsando la integración regional”, resaltó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, conocido como el “Tren Macho”. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval; el gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani; el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio; y diversas autoridades del sector público y privado

Concesión

El “Tren Macho” se ejecutará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, con un contrato de concesión de 30 años: cinco para el diseño y construcción, y 25 para la operación y mantenimiento.

Como se recuerda, el proyecto fue adjudicado por ProInversión en agosto de 2024 al Consorcio Concesionaria Ferroviaria del Centro, que luego constituyó COFEPERU como empresa encargada de la gestión integral del ferrocarril y que firmó el contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).