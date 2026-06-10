La edición 2026 del Merco Talento alcanzó un récord histórico de participación. El monitor incrementó en 35% el número de consultas respecto al año anterior y recopiló 50,540 encuestas provenientes de 12 fuentes de información, cuyos resultados fueron auditados por KPMG. El ranking ubicó al BCP como la empresa con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en el país. Pero también reveló otras sorpresas.

El ranking no solo dejó ganadores en la parte alta de la tabla. Varias compañías destacaron por protagonizar algunos de los mayores ascensos de la edición, escalando más de 20 posiciones respecto al 2025, reflejo de una mejora en la percepción de sus colaboradores y grupos de interés.

Para José Manuel Lancha, director corporativo de Merco, la clave está en reducir la distancia entre la realidad interna de una organización y la percepción que genera en el mercado laboral. “La gestión de la reputación se mueve entre lo que la empresa realmente es y lo que las personas perciben de ella”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el talento no solo implica hacer bien las cosas, sino también ser reconocido por ello. Por un lado, las empresas deben medir objetivamente su gestión de recursos humanos; por otro, entender cómo son percibidas por trabajadores, universitarios y profesionales de distintos sectores.

“Si la gestión fuera una partitura, las métricas mostrarían cómo se interpreta la música. Merco busca explicar por qué una empresa resulta atractiva para trabajar, qué tan capaz es de fidelizar a sus colaboradores y cómo podría evolucionar en el futuro”, señaló.

El objetivo final, añadió, es brindar información útil para que las áreas de recursos humanos identifiquen fortalezas, detecten brechas y construyan propuestas de valor diferenciadas en un mercado donde atraer y retener talento se ha convertido en una ventaja competitiva.

Las que más escalaron dentro del Top 100

Un punto clave que destacó Merco Talento es que de las 10 empresas que más avances lograron este año dentro del Top 100, hay dos del rubro gastronómico: un sector que en los últimos años ha logrado más protagonismo dentro de la medición. Solo este año ya aparecen seis empresas de este sector en el ranking 200.

Las que más escalaron dentro del Top 101-200

Más allá del Top 100, el ranking también dejó movimientos relevantes entre las posiciones 101 y 200. Solgas fue una de las empresas que más sorprendió este año al escalar más de 100 puestos frente a la edición 2025. A su vez, Marcobre y la Universidad Continental registraron avances superiores a 80 posiciones, consolidándose entre las organizaciones que más mejoraron su percepción como empleadoras.

Solgas

Marcobre

Universidad Continental

Loreal

Grupo EFE

GW Yichang

Laive

Abbott

Grupo Centenario

Clínica San Felipe

El top 10 general del Ranking Merco 2026