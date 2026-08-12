Los arándanos frescos peruanos ganan terreno en el mercado chino. Entre las semanas 18 y 25 de la campaña 2026/27, 11 empresas exportaron 683 toneladas a China por US$ 6 millones, según un reporte de Fluctuante, empresa de investigación de mercado especializada en agroexportaciones. Frente al mismo periodo de la campaña anterior, el volumen creció 86% y el valor 88%.

Con este resultado, China se ubicó como el tercer principal destino del arándano fresco peruano durante el periodo analizado.

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Entre las empresas exportadoras, Camposol encabezó los despachos con 342 toneladas, registrando un crecimiento de 631% frente al mismo periodo de la campaña anterior.

Camposol también viene reforzando su estrategia comercial en China. Durante esta campaña realizó la apertura de su primer contenedor de arándanos en el mercado mayorista de Gaobeidian, uno de los principales centros de distribución de frutas de la región. Asimismo, Camposol presentó en Shanghái una nueva identidad para el mercado chino, como parte de su estrategia de posicionamiento en ese país.

Prize y Blueberries Perú también crecen

El avance de los envíos también involucró a otras empresas. Prize incrementó 46% sus exportaciones de arándanos a China, mientras que Blueberries Perú aumentó sus despachos 109%.

Por su parte, Bomarea alcanzó 61 toneladas exportadas durante el periodo analizado. En total, fueron 11 las empresas peruanas que participaron en los envíos hacia China.

Camposol lideró los envíos de arándano fresco peruano a China, con 342 toneladas entre las semanas 18 y 25 de la campaña 2026/27, un crecimiento de 631% frente al mismo periodo anterior. (Foto: Camposol)

El crecimiento de los despachos ocurre mientras los exportadores peruanos buscan adecuar su oferta a las preferencias del consumidor chino, especialmente en atributos como sabor, firmeza, calibre y vida postcosecha. En esa estrategia también aparecen variedades premium como Sekoya Pop, que forman parte de la evolución de la oferta peruana dirigida a este mercado.

Para los exportadores, mantener una calidad uniforme y reducir los tiempos logísticos serán factores relevantes para seguir ganando espacio en China, según Fluctuante.

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Proyección para la campaña 2026/27

Para el conjunto de la campaña 2026/27, Proarándanos proyecta exportaciones peruanas cercanas a 404,000 toneladas de arándano fresco, 5.6% más que las 383,000 toneladas de la temporada anterior.

Sin embargo, el desempeño de la campaña estará condicionado por factores climáticos, debido al Fenómeno El Niño, que podrían afectar la floración, los rendimientos y los costos de exportación.

La evolución de la producción será determinante para el desempeño exportador peruano y para la disponibilidad de fruta en los principales mercados internacionales.