El crecimiento del crédito a individuos es impulsado principalmente por la expansión de los préstamos otorgados a través de billeteras digitales. (Foto: SBS)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La creciente adopción de herramientas digitales no solo ha cambiado los hábitos de pago de los usuarios, sino que también redefine la forma en que las entidades prestan y captan nuevos clientes.

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