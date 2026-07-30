El objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta en las investigaciones.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó un reglamento que busca agilizar el acceso a información sobre la titularidad de cuentas bancarias en el marco de investigaciones por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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