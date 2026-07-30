Esta herramienta permitirá a las autoridades determinar de manera rápida si una persona o empresa posee cuentas en bancos, cajas, financieras, el Banco de la Nación o cooperativas supervisadas.

Según el reglamento, el objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta en las investigaciones y disminuir la carga operativa que actualmente generan las solicitudes individuales de información dirigidas a cada entidad financiera, comentó Karina Chinguel, socia de Vodanovic.

LEA TAMBIÉN Empiezan a congelar bienes de personas y empresas por lavado de dinero de extorsiones: 3 claves

De esta manera, las autoridades podrán conocer con mayor rapidez dónde una persona investigada mantiene cuentas, facilitando el seguimiento de posibles operaciones vinculadas a actividades ilícitas, señaló.

Antes, un fiscal o investigador -generalmente- debía enviar requerimientos a múltiples bancos, cajas y otras entidades, o iniciar procesos de levantamiento del secreto bancario cuando necesitaba información más detallada, sostuvo un especialista del sistema financiero.

Con el nuevo sistema, las autoridades autorizadas podrán realizar una consulta centralizada a través de las entidades financieras para confirmar la existencia de cuentas, reduciendo tiempos de investigación, destacó.

Investigación

El mecanismo será utilizado principalmente cuando exista una investigación en curso relacionada con estos delitos. Las autoridades que accedan al sistema deberán acreditar el sustento legal correspondiente, como la existencia de una denuncia o proceso de investigación, indicó Chinguel.

“Por ello, no podrá ser utilizada con fines comerciales, de marketing, evaluación crediticia ni para ninguna otra actividad ajena a una investigación formal”, manifestó.

La especialista considera que la medida podría tener efectos positivos al fortalecer la prevención y detección de delitos financieros. “Aunque algunos usuarios podrían expresar preocupación por el acceso a información relacionada con sus cuentas, la regulación incorpora salvaguardas que limitan el alcance de los datos compartidos”, puntualizó.

Así, cada entidad financiera responderá únicamente si una persona o empresa es o no titular de una cuenta dentro de dicha institución. La respuesta será exclusivamente afirmativa o negativa, sin revelar saldos, movimientos, operaciones ni ningún otro dato protegido por el secreto bancario o la reserva constitucional, explicó la abogada.

Autoridades

Entre las entidades autorizadas para realizar consultas figuran el Ministerio Público, a través de fiscales designados; la Policía Nacional mediante sus órganos especializados de investigación criminal; el Poder Judicial y las comisiones investigadoras del Congreso.

Asimismo, la Contraloría General de la República en el marco de acciones de control; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades de países con los que el Perú mantiene convenios de cooperación para combatir delitos como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

Dato: Las consultas podrán efectuarse utilizando diversos datos de identificación, como el número de DNI, pasaporte, carné de extranjería, RUC, número de cuenta o código de cuenta interbancario. Además, cada requerimiento y respuesta deberá quedar registrado para garantizar la trazabilidad y auditoría de los accesos realizados.

LEA TAMBIÉN Empresas de leasing serán supervisadas por la UIF