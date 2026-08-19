El proyecto se sumará al portafolio comercial de InRetail, que incluye formatos como Real Plaza y Plaza Center. Se trata de un nuevo power center, cuyo desarrollo avanza en paralelo con la ampliación de otro centro comercial existente. Ambos proyectos están programados para abrir antes de finalizar 2026.

Al cierre de junio, InRetail operaba 23 complejos comerciales, incluidos tres power centers, dentro de su negocio de centros comerciales. Sin embargo, la compañía no dio mayores detalles sobre la ubicación del nuevo proyecto ni sobre las características de la ampliación.

Para seguir creciendo

Los nuevos desarrollos forman parte de un programa de inversiones más amplio. InRetail prevé ejecutar alrededor de S/ 901 millones en Capex durante 2026, de los cuales aproximadamente el 40% estará destinado al segmento de food retail y otro 30% a centros comerciales. El monto restante se distribuirá entre el segmento Pharma y otras inversiones.

De ese presupuesto, la compañía ya había ejecutado S/335 millones durante el primer semestre, principalmente en proyectos de expansión, nuevas aperturas y otros desarrollos en sus distintos negocios.

La prioridad, según explicó la compañía, sigue siendo sostener su crecimiento orgánico. “El enfoque principal sigue siendo la ejecución de la estrategia de crecimiento, financiando proyectos de expansión como la expansión de Mass y también expansiones en otros formatos”, señaló Marcelo Ramos, CFO de InRetail, durante la conferencia con inversionistas.

Los resultados que acompañan la expansión

El mayor despliegue de inversiones llega después de un segundo trimestre de crecimiento para InRetail. La compañía registró ingresos consolidados por alrededor de S/ 6,100 millones, un incremento de 11.5% frente al mismo periodo del 2025. El EBITDA ajustado alcanzó S/812 millones, con un crecimiento de 14%, mientras que la utilidad neta aumentó 14.7%, hasta S/255 millones.

El desempeño de la primera mitad del año llevó a la empresa a mejorar sus perspectivas para 2026. Ahora espera un crecimiento cercano al 10% en ingresos consolidados y un avance de doble dígito bajo en EBITDA ajustado. “Dada la fuerte evolución de la compañía durante la primera mitad del año, estamos actualizando nuestra guía para 2026”, señaló Ramos.

El avance estuvo acompañado por una mejora en la actividad de sus principales negocios. En el segundo trimestre, las ventas en mismas tiendas de food retail crecieron 11.6%, mientras que Pharma avanzó 7.7% y los centros comerciales registraron un aumento de 12%.

Food retail mantuvo un sólido dinamismo en el segundo trimestre, con ventas en mismas tiendas que crecieron 11.6%, mientras InRetail continuó ampliando su red de supermercados, hard discount y cash & carry. (Diseño Gestión)

El negocio de Pharma cerró junio con 2,556 establecimientos, impulsado por la expansión de los formatos de belleza y cuidado personal, mientras sus ventas en mismas tiendas avanzaron 7.7% en el segundo trimestre. (Diseño Gestión)

El negocio de centros comerciales registró un crecimiento de 12% en ventas en mismas tiendas y cerró el trimestre con 23 complejos, incluidos tres power centers, mientras InRetail prepara nuevos proyectos para ampliar su portafolio. (Diseño Gestión)

Mass sigue entre las prioridades

Dentro de food retail, Mass continúa siendo uno de los principales frentes de expansión de InRetail. La compañía ha venido combinando nuevas aperturas con un proceso de renovación de sus locales y ajustes en la propuesta de valor del formato.

Durante el segundo trimestre, InRetail abrió 26 tiendas Mass en términos brutos y remodeló otras 166. Con ello, acumuló alrededor de 362 tiendas renovadas durante el primer semestre.

La compañía volvió a mencionar expresamente la expansión del formato entre sus prioridades de inversión. El desempeño comercial también acompañó esta estrategia. En julio, las ventas en mismas tiendas de food retail crecieron cerca de 12%, con Plaza Vea avanzando a un dígito alto y Mass y Makro nuevamente con crecimientos de doble dígito. La tendencia, según indicó la compañía, se mantenía similar durante los primeros días de agosto.

“Hasta ahora, no hemos visto impactos importantes en términos de consumo o resultados financieros”, indicó Ramos al referirse a la evolución reciente de los negocios y a los riesgos que la compañía observa hacia adelante.

Pharma, Finance XP y Trujillo

El negocio de Pharma también continuó expandiéndose durante el segundo trimestre. InRetail cerró junio con 2,556 establecimientos, frente a los 2,529 que tenía al cierre de marzo. El mayor avance se concentró en los formatos de belleza y cuidado personal, que pasaron de 425 a 451 locales durante el trimestre. Hacia adelante, la compañía estima alcanzar alrededor de 100 aperturas netas durante 2026.

En paralelo, las ventas en mismas tiendas del segmento Pharma crecieron 7.7% en el segundo trimestre. La tendencia continuó en julio, cuando el segmento registró un crecimiento cercano al 7%, según informó la compañía.

En paralelo a las inversiones en sus negocios principales, InRetail continúa desarrollando Finance XP, anteriormente Financiera OH!, aunque no espera que este negocio demande aportes de capital que modifiquen de forma relevante su guía de Capex. La compañía posee el 50% de Finance XP y realizó una inyección de capital de S/ 10 millones durante el segundo trimestre, por lo que solo le corresponde asumir la mitad de cualquier eventual necesidad de capital del negocio.

Otro de los proyectos que sigue en evaluación es el futuro desarrollo en el espacio donde funcionaba Real Plaza Trujillo, tras el incidente ocurrido en 2025. InRetail ha señalado que su objetivo ya no es simplemente reabrir el centro comercial, sino desarrollar un proyecto de mayor escala, cuya inversión preliminar podría bordear los S/ 500 millones. Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial. Se trata de una iniciativa distinta al nuevo power center y a la ampliación del mall existente previstos para este año.

InRetail evalúa desarrollar un nuevo proyecto de mayor escala en el terreno de Real Plaza Trujillo, con una inversión preliminar que podría bordear los S/ 500 millones. Pese a que lo anunció hace unos meses, aún no hay novedades. (Foto: Archivo)

El posible efecto de un aumento salarial

Entre los factores que InRetail también sigue de cerca figura un eventual incremento del sueldo mínimo anunciado por el Estado. La compañía estimó que un aumento de S/ 170, aplicado durante un año completo, tendría un impacto potencial de alrededor de S/ 60 millones anuales sobre toda su plataforma.

De ese monto, aproximadamente S/40 millones se concentrarían principalmente en food retail, negocio que incluye formatos como Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Economax.

“No es la primera vez que tenemos que operar con ajustes al salario mínimo. Históricamente, hemos demostrado nuestra capacidad para mantener nuestros márgenes y nuestro crecimiento”, sostuvo Ramos.