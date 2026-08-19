InRetail proyecta invertir S/ 901 millones en 2026 para impulsar la expansión de sus negocios de Food Retail, Pharma y centros comerciales. (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

InRetail, brazo retail del grupo Intercorp, prepara una nueva apuesta para seguir creciendo fuera de Lima. La compañía ya trabaja en uno de los proyectos que busca poner en marcha antes de terminar el año, aunque por ahora mantiene en reserva su ubicación, dimensiones y monto de inversión.

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