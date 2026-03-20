El CEO de Clínica Aviva, Pedro Chávez-Cabello, indicó que el buen desempeño que mostró la primera sede en Los Olivos (Lima Norte) permitió, el año pasado, descentralizar la operación a Lima Centro, donde ahora se ubica la segunda Clínica Aviva. En tanto, en Lima Sur (San Juan de Miraflores), alistan la tercera ubicación; y en Lima Este (Ate), recientemente colocaron la primera piedra para el inicio de la construcción de la cuarta clínica.

“En San Juan de Miraflores, la obra de la clínica ya tiene un avance de más del 95%, pero considerando también los permisos correspondientes, estimamos que para el segundo semestre de este año se concretaría su apertura. En lo que concierne a la operación de la sede de Ate, ese es un proyecto que estaría listo en la segunda parte del 2027″, precisó el ejecutivo.

La apuesta por centros médicos

Tras cubrir de manera estratégica las diferentes zonas de Lima con clínicas, el representante de Aviva indicó que el foco de la firma estaría en adelante en crecer con Medicentro Aviva, formato dirigido al diagnóstico y tratamiento en el nivel primario de salud.

La primera experiencia de la compañía con este tipo de centros de salud se concretó con su sede de San Martín de Porres, inaugurada ayer oficialmente en un área superior a los 2,000 metros cuadrados (m2) y con más de 20 especialidades en cartera.

“Estamos viendo opciones (para nuevas ubicaciones) de una manera firme y seria, pero todavía no podría anunciar un lugar definido. Sin embargo, al tener un enfoque en la atención de usuarios de la clase media y media emergente, no está dentro de nuestros planes expandirnos hacia zonas modernas de Lima. No es el perfil de público al que nos dirigimos y creemos que están bien atendidos con la ofertas existente”, expresó.

Bajo esa perspectiva, Chávez-Cabello adelantó que, con miras al 2030, la meta es alcanzar las siete sedes en la capital del país, entre clínicas y medicentros, impulsado también por un crecimiento que esté acorde con la demanda de servicios. Posterior a esa fecha, una posible expansión a regiones también formará parte de la agenda de esta empresa de Intercorp.

“Desde el 2025, estamos abriendo casi una clínica por año y quisiéramos seguir en esa línea por los cuatro siguientes años. Ahora en torno a regiones, consideremos que este 2026 cumpliremos recién siete años en el mercado; entonces, aún pocas personas nos conocen, necesitamos consolidarnos muy bien en Lima y, posteriormente, salir a provincias”, remarcó.

Pedro Chávez-Cabello, CEO de Clínica Aviva.

Proyecciones de Aviva

Al cierre del 2025, la operación de Clínica Aviva arrojó un crecimiento de 50%, considerando atenciones y facturación, frente al 2024. La proyección para este 2026 es sostener el aumento de los ingresos con un porcentaje similar.

“La propuesta de Aviva está orientada a la población de todo nivel de edad, con ingresos medios que busca atención cercana, en diferentes especialidades, rápida, con estándares de calidad y, sobre todo, a precios que pueden estar incluso entre 20% a 25% por debajo de un centro o una clínica de similar nivel”, resaltó Chávez-Cabello.

En cuanto a ticket promedio, el ejecutivo sostuvo que un usuario puede gastar una media de S/ 130 durante su atención en el medicentro, lo que incluiría conceptos de consulta, exámenes de laboratorio e incluso farmacia. En tanto, en las clínicas, el monto crecería a S/ 180 en promedio, sujeto al nivel de complejidad de la enfermedad.

“La oferta; por ejemplo, centrándonos solo en medicentro Aviva es de una capacidad de 200,000 atenciones al año, que viene a considerar alrededor de 700 atenciones al día. A ello, se suma que el 30% al 35% de nuestras atenciones surgen de citas efectuadas en el mismo día”, detalló.

A la fecha, Aviva ha generado la atención de 560,000 pacientes entre todas sus sedes y, para este 2026, la proyección de su red es lograr 250,000 nuevas atenciones.

De izquierda a derecha. Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, junto con Pedro Chávez-Cabello, CEO de Clínica Aviva, en inauguración de centro de salud.