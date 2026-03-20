Grupo Intercorp crece con propuestas de clínicas en periferias de Lima y apostará por despliegue de centros médicos. (Foto: Aviva).
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Mayumi García
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Con presencia en diversos sectores, el grupo peruano Intercorp incorporó a su portafolio el negocio de salud en 2019 con su primera sede de Clínica Aviva, en el distrito de Los Olivos. Si bien los planes de expansión quedaron en pausa en 2020 por el inicio de la pandemia, la firma de Carlos Rodríguez-Pastor retomó inversiones en esta línea de negocio el año pasado, con especial énfasis en la apertura de locaciones en las zonas periféricas de Lima.

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