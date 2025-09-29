Bajo la representación de Grupo Farmacéutico San Pedro, Labo Suisse Perú apuesta por productos dermocosméticos con evidencia clínica, infraestructura propia y una estrategia de expansión hacia provincias.
Bajo la representación de Grupo Farmacéutico San Pedro, Labo Suisse Perú apuesta por productos dermocosméticos con evidencia clínica, infraestructura propia y una estrategia de expansión hacia provincias.
Redaccion Empresas G
mailRedaccion Empresas G

El mercado de la en Perú se encuentra en una etapa de crecimiento, marcado por la entrada de marcas internacionales que apuestan por innovación, respaldo clínico y un consumidor cada vez más informado. En este escenario, Labo Suisse Perú, representada por el Grupo Farmacéutico San Pedro S.A.C., ha consolidado su presencia con productos como Fillerina y Crescina, tratamientos no invasivos para el y el cabello.

La llegada de la marca al país no estuvo exenta de retos. El proceso regulatorio local tomó más de dos años, debido a los estrictos requisitos de registros sanitarios y a la necesidad de modificar empaques y claims para adecuarse a la normativa peruana. “Fuimos perseverantes para obtener la aprobación, sabíamos que el esfuerzo valía la pena porque el consumidor peruano busca productos seguros y con evidencia clínica”, explica Samantha Torres, gerente comercial y de marketing de Labo Suisse Perú.

LEASE TAMBIÉN: Cuidado de la piel: ¿cómo combatir el envejecimiento antes de los 30?

Estrategia multicanal y expansión en retail

La estrategia comercial en Perú se centra en tres canales: , retail y médico. Aunque los productos no requieren receta, la compañía considera esencial el aval de especialistas, por lo que promueve capacitaciones y trabaja con médicos para reforzar la credibilidad de sus fórmulas.

En retail, Labo Suisse Perú ha logrado ingresar a cadenas de y grandes superficies, además de inaugurar módulos propios en centros comerciales como y El Polo. Estas inversiones, que no estaban contempladas en un inicio, responden al rápido crecimiento y aceptación de la marca en el mercado limeño. A futuro, la empresa proyecta descentralizar su presencia hacia provincias y fortalecer su operación digital.

LEASE TAMBIÉN: Parque Arauco más allá de los malls: el negocio con el que crece en Lima Norte y Lima Top


Tecnología patentada y diferenciación en el mercado

Uno de los principales diferenciales de la compañía es su tecnología de absorción progresiva, desarrollada durante tres décadas y patentada en 2012. Esta exclusiva permite que los activos actúen de manera gradual y efectiva en la piel y el cabello, generando resultados comprobados. “Nuestro portafolio actual en Perú incluye 17 productos, pero la casa matriz en Suiza cuenta con más de 100. Queremos ampliar esa oferta y lograr la misma visibilidad que tenemos en otros mercados”, señala Samantha Torres.

Entre los productos bandera destacan Fillerina, tratamiento que combina 12 tipos de ácido hialurónico en un formato no invasivo para el rejuvenecimiento facial, y Crescina, que no solo detiene la , sino que estimula la regeneración capilar al activar el folículo piloso, una propuesta inédita frente a otras opciones disponibles en el país.

Más allá de la innovación, la empresa enfatiza su compromiso cultural y empresarial. “No vendemos solo dermocosmético, sino también bienestar, autoestima y calidad de vida. Ese es nuestro compromiso con los clientes”, concluye Samantha Torres. Con una estrategia de marketing 360°, que combina influencers, embajadores de marca y educación médica, Labo Suisse Perú busca consolidarse como un actor clave en la peruana, integrando ciencia, tecnología y cercanía con el consumidor.

TE PUEDE INTERESAR

ALBUS: innovación y sostenibilidad en lavandería industrial del Perú
2K Inmobiliaria: Una década construyendo con diseño, sostenibilidad y liderazgo femenino
WINS: Mujeres que transforman la logística desde Perú hacia Latinoamérica

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.