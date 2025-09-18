El sector logístico en América Latina enfrenta desafíos que van más allá de la infraestructura: la representación femenina en posiciones de liderazgo sigue siendo baja. Para responder a esa realidad, en 2020 nació en Perú Women in Supply Chain (WINS), una asociación sin fines de lucro fundada por veinte profesionales del rubro que buscaban generar comunidad, compartir conocimientos y reducir brechas de género.

Lo que comenzó como un congreso en Lima con más de cien asistentes se convirtió en una red internacional. Hoy, WINS tiene presencia en seis países: Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá y República Dominicana. “WINS nació con el propósito de demostrar que las mujeres sí podemos trabajar juntas y apoyarnos en un sector históricamente masculino como la logística”, señala Kathy Román, presidenta de WINS Internacional.

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Una red con propósito y programas estratégicos

La propuesta de WINS combina espacios de aprendizaje, visibilidad y networking. Uno de sus pilares es el programa de mentoring, que conecta a mentoras y profesionales en formación durante tres meses con sesiones quincenales. “El programa honra nuestra misión: potenciar a la mujer logística para alcanzar posiciones de liderazgo”, explica Katy Fernández, vicepresidenta de WINS Perú. En 2025 participaron más de 100 socias de seis países, con impacto directo en el desarrollo profesional y personal de las socias.

En Perú, la organización ya reúne a más de 350 mujeres profesionales de supply chain, organizadas en comités técnicos y operativos. Estos equipos impulsan webinars gratuitos, visitas técnicas a almacenes y centros de distribución, y actividades de responsabilidad social orientadas a niñas y mujeres en situación vulnerable. “Buscamos consolidar lo construido y darle sostenibilidad a la organización, con comités sólidos y un impacto que vaya más allá de Lima”, afirma Sylvia Rodas, actual presidenta de WINS Perú.

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Encuentro internacional en Lima y retos a futuro

Este 2025, Perú será sede del Encuentro Internacional de Mujeres en Supply Chain, que reunirá a más de 200 participantes, incluyendo 70 representantes extranjeras. La agenda contempla visitas al Puerto de Chancay, centros de distribución automatizados y conferencias con referentes de la región. El objetivo es doble: fortalecer la red de mujeres y posicionar al país como un hub logístico en Latinoamérica.

La asociación también proyecta descentralizar actividades hacia regiones como Arequipa y Trujillo, además de crear un capítulo estudiantil que acerque la logística a universitarias. Otro de sus retos es visibilizar a más profesionales en medios, congresos y espacios corporativos. Como resume Kathy Román: “En WINS no solo compartimos conocimientos técnicos, también construimos comunidad, acompañamos nuestros desafíos y generamos oportunidades para todas”.

A cinco años de su fundación, WINS refleja que la logística no solo mueve mercancías, sino también transformaciones sociales. Su modelo de sororidad, integridad y aprendizaje continuo abre camino para que más mujeres participen y lideren en la cadena de suministro en Perú y la región.