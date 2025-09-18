En un contexto donde el 80% de las renuncias se debe a la inconformidad con las jefaturas —según reporte de Cornerstone—, se necesita refrescar las dinámicas de liderazgo en una organización. Expertas aclaran las bondades del team building.

Zaida García, chief people officer de Holcim Perú, sostiene que el team building prioriza el encuentro humano para el liderazgo colaborativo, proactividad y motivación intrínseca. La gamificación y el aprendizaje vivencial son sus principales cartas.

“Cada colaborador debe sentirse parte. Queremos que encuentre espacios de crecimiento y refuerce su orgullo de pertenecer (a la empresa). Se trata de cocrear, aprender y crecer en equipo” , menciona para Gestión.

Más allá de lo lúdico —resalta García— en el proceso de onboarding (integración de un nuevo empleado) los líderes comparten retos y espacios informales con el talento, lo que permite crear vínculos desde el primer día en la empresa.

En tanto, Claudina Padilla, gerente de Recursos Humanos de Tata Consultancy Services (TCS), comenta que las dinámicas de team building pueden girar en torno a la confianza, sentido de pertenencia, comunicación efectiva o resolución de conflictos.

A su criterio, el team building “no reemplaza una estrategia de desarrollo”, y más bien, la complementa. Tampoco parte por una “presencia simbólica” de los líderes en estos espacios.

“Es fundamental el involucramiento horizontal, dejando de lado el cargo. Participar como un miembro más permite romper barreras y dar el ejemplo” , señala.

Líderes y trabajadores co-crean un ambiente de confianza y pertenencia desde el proceso de onboarding, según expertas, para crear lazos desde el primer día. Foto: Mercer Marsh Beneficios

Beneficios del team building en un equipo

Padilla señala que los resultados del team building suelen ser inmediatos, y se ve en el incremento de la moral del equipo, motivación y mejor disposición al trabajo conjunto.

Dichos cambios sostenibles requieren continuidad, monitoreo y articulación con otras intervenciones, ya que se pueden diluir en el tiempo.

Angélica Gago, subgerente de Capital Humano de Pesquera Hayduk, coincide en que las sesiones de team building son valiosas en contextos de cambio organizacional o reestructuración empresarial, ya que sensibilizan sobre la importancia de la sinergia entre personas con diferentes estilos y perspectivas.

Sumado ello a la promoción de cercanía y confianza en pro de acuerdos y los vínculos entre el talento involucrado. “No basta con la percepción. Hay que evaluar el impacto con herramientas claras: encuestas de clima, evaluaciones de desempeño, indicadores asociados al tema trabajado”, apunta.