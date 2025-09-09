La tasa de desempleo juvenil en Perú alcanza el 13%, destacando la urgencia de fomentar la empleabilidad. Según el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, el 75% de empresas peruanas no consigue trabajadores con las competencias digitales deseadas. Foto: difusión / INEI
La tasa de desempleo juvenil en Perú alcanza el 13%, destacando la urgencia de fomentar la empleabilidad. Según el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, el 75% de empresas peruanas no consigue trabajadores con las competencias digitales deseadas. Foto: difusión / INEI
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

A nivel nacional, la tasa de desempleo en personas menores de 24 años es del 13% —tres veces mayor a otros grupos etarios— y solo en Lima Metropolitana, más de 73,000 jóvenes dejaron de trabajar entre mayo y julio de este año, en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En un escenario donde la inserción laboral es compleja por la falta de experiencia y también por la falta de capacidades —como advirtió el Ministerio de Trabajo— ¿cuáles son las claves para conseguir la primera “chamba”?

TE PUEDE INTERESAR

Designan a nuevo viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral: ¿De quién se trata?
Acciones y bonos suben tras datos de empleo que refuerzan apuestas sobre la Fed
Si el empleo no crece para todos, amenaza el desencanto con la democracia
Más de 7.5 millones de peruanos no trabajan ni buscan empleo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.