A nivel nacional, la tasa de desempleo en personas menores de 24 años es del 13% —tres veces mayor a otros grupos etarios— y solo en Lima Metropolitana, más de 73,000 jóvenes dejaron de trabajar entre mayo y julio de este año, en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En un escenario donde la inserción laboral es compleja por la falta de experiencia y también por la falta de capacidades —como advirtió el Ministerio de Trabajo— ¿cuáles son las claves para conseguir la primera “chamba”?
Alicia Gallo, jefa de la Oficina de Desarrollo Profesional de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), establece un puñado de criterios para potenciar la empleabilidad del talento joven.
- Construir experiencia desde temprano. Aquí juegan un rol crucial las prácticas preprofesionales, pasantías o los emprendimientos propios, ya que se conoce de primera mano la dinámica real de una empresa.
- Voluntariados. Dichas experiencias fortalecer competencias muy valoradas por los empleadores, como liderazgo, trabajo en equipo y responsabilidad social; sumado ello a un sello de humanidad.
- Reforzamiento de habilidades digitales. El dominio de herramientas como Excel, Power BI, marketing digital y/o programación son un diferencial clave en los procesos de selección debido a su cercanía con áreas estratégicas de cualquier organización.
- Cuidar la imagen en redes sociales. La reputación es un activo preciado. Mantener el perfil de LinkedIn actualizado aumenta la visibilidad del potencial trabajador ante los reclutadores, nutrido ello por las interacciones y su huella digital.
Gallo añadió que el entusiasmo y las buenas notas académicas pueden “compensar parcialmente” la inexperiencia, ya que se genera una primera buena impresión y transmiten capacidad de aprendizaje, disciplina y esfuerzo.
“La empleabilidad aplicada, es decir que el joven debe mostrar no solo sus buenas notas, sino también iniciativa, flexibilidad, capacidad de adaptación y valores alineados a la organización”, apuntó.
¿Qué errores en el CV o entrevista pueden afectar tu contratación?
Paola Chocano, partner & managing director de Cornerstone Perú, resaltó que la falta de estructura, errores ortográficos, exceso de información irrelevante y no destacar logros académicos, voluntariados u otras experiencias, pueden cerrarle la puerta a un candidato.
Según la especialista, lo más crítico en una entrevista laboral es no prepararse previamente y desconocer aspectos esenciales sobre la empresa a la que se postula. “No saber por qué quieren el puesto o no tener claro sobre sus fortalezas son errores muy frecuentes. También el responder de manera muy general sin ejemplos concretos que demuestren la capacidad del postulante”, mencionó a Gestión.
Chocano insistió en que la inexperiencia no es un obstáculo si existe disposición para aprender y actitud proactiva, ya que muchas compañías priorizan dichos aspectos porque pueden moldear al profesional según su cultura y necesidades.
Ambas expertas coinciden en que se debe mostrar coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, ya que allí reside el diferencial entre un postulante y otro.
¿Qué hacer para fomentar el empleo formal juvenil?
La Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que obliga a las empresas con más de 50 empleados a destinar, al menos, 10% de su planilla para contratar jóvenes de 18 a 29 años sin experiencia.
Para Alicia Gallo, de la UARM, se promueve la renovación generacional y transferencia de conocimiento en pro de reducir las desigualdades sociales y fortalecer la inserción del talento juvenil; sin embargo, se necesitan incentivos tributarios para las empresas y entablar programas de mentoría, capacitación dual con las universidades y seguimiento del empleo ofrecido.
“Es bien intencionada, pero arrastra vacíos: puede abrir puertas a la inserción laboral temprana, pero requiere mecanismos que aseguren que los jóvenes no solo ingresen al mercado laboral, sino que tengan empleos dignos, formativos y con proyección de crecimiento”, mencionó a Gestión.
Paola Chocano, por su parte, resaltó la necesidad de acompañar la eventual norma con programas de capacitación, acompañamiento y mentoring. “Contar con planes estructurados de desarrollo permite que estos procesos sean sostenibles y generen resultados tanto para la empresa como para el joven talento”, puntualizó.
