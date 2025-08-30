El mercado laboral peruano enfrenta un panorama de ajustes en los próximos meses. Según el estudio Salarios y Contrataciones de Bumeran, el 26% de los especialistas en recursos humanos prevé reducir la plantilla antes de fin de año, mientras que el 57% planea mantenerla y apenas el 17% proyecta nuevas contrataciones.

Durante el primer semestre, el 64% de los responsables de recursos humanos ya ejecutó despidos. Entre las principales razones, la reducción de costos concentra el 49% de los casos y el desempeño insuficiente un 43%. En comparación regional, Perú se ubica entre los países con menor proporción de despidos, por debajo de Chile (77%), Panamá (76%), Ecuador (69%) y Argentina (66%).

Respecto a los salarios, el 17% de las empresas planea aumentos este año, cifra levemente superior a la de 2024 (16%). De estos incrementos, el 57% será considerado como “aumento real” y el 36% como una actualización por inflación. La mayoría de organizaciones proyecta subidas menores al 10%.

El estudio también revela la percepción frente a las políticas laborales del Gobierno: el 55% de los especialistas las califica como regulares, el 40% como malas o muy malas y apenas el 5% las considera positivas.

“En Perú, el 26% de los especialistas en recursos humanos prevé reducir la plantilla en lo que resta del año, mientras que el 57% planea mantenerla y solo el 17% considera aumentarla. Durante el primer semestre, el 64% ya realizó despidos, principalmente por reducción de costos y desempeño insuficiente. Al analizar la región, Perú se encuentra entre los países con menor proporción de despidos”, señaló Diego Tala Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

El informe recogió la opinión de más de 4,100 trabajadores y especialistas de cinco países: Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, analizando salarios, contrataciones y percepciones sobre las políticas gubernamentales en el mercado laboral.