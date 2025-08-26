Nueva Zelanda ha logrado posicionarse por tercer año consecutivo como el país con el mejor equilibrio entre vida laboral y personal del mundo, según la edición 2025 del Global Life-Work Balance Index.

En medio de la crisis de agotamiento que padecen millones de trabajadores en Estados Unidos y muchos países desarrollados, la nación oceánica destaca como referente mundial por su arraigada cultura que prioriza la calidad de vida, el bienestar familiar y el tiempo personal. Los empleados allí no viven para trabajar, sino que consideran el empleo un medio para disfrutar de la vida.

¿QUÉ HACE A NUEVA ZELANDA EL PAÍS CON MAYOR EQUILIBRIO VIDA-TRABAJO?

Nueva Zelanda sobresale por combinar políticas laborales flexibles y derechos sociales sólidos. Los kiwis gozan de 32 días de vacaciones pagadas, 26 semanas de licencia de maternidad con sueldo íntegro y sistemas de salud y seguridad ciudadana universales. El promedio de horas semanales apenas supera las 33, muy por debajo de los países industrializados.

El salario mínimo nacional, fijado en US$16,42 por hora, garantiza que los trabajadores puedan mantener su calidad de vida, además de la posibilidad de una atención médica gratuita y una tasa de inclusión LGBTQ+ entre las más altas del planeta.

Nueva Zelanda es el mejor país del mundo para trabajar y tener una buena calidad de vida (Foto: Pixabay)

Situación en Estados Unidos

Estados Unidos cayó al anteúltimo lugar del ranking global de Remoto, entre 60 países. La falta de vacaciones pagadas, licencia de maternidad y salud universal penalizó su puesto. El país no sólo se enfrenta al agotamiento laboral (burnout) sino a una brecha creciente en felicidad y calidad de vida frente a mercados como los de Nueva Zelanda.

LA GENERACIÓN Z Y LOS MILLENNIALS BUSCAN MAYOR EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA PERSONAL

Las nuevas generaciones priorizan el equilibrio entre vida personal y trabajo por encima del salario y el crecimiento profesional, según encuestas recientes. En EE.UU., el 77% de los millennials desearía sacrificar salario por bienestar y tiempo libre, una tendencia que justifica la creciente demanda por mudarse a países con mejores políticas, como Canadá, Australia, el Reino Unido y, por supuesto, Nueva Zelanda.