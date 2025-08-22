La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por el congresista Víctor Flores Ruiz (FP), aprobó este viernes, de manera unánime, la conformación de tres grupos de trabajo para el periodo anual de Sesiones 2025–2026.

Estas instancias tendrán como eje central la evaluación de propuestas de reforma al sistema de pensiones y el seguimiento a la implementación de marcos normativos considerados estratégicos para la gestión económica del país.

Los grupos de trabajo son los siguientes:

Grupo de Trabajo Encargado del Estudio de Propuestas para el Fortalecimiento y Mejora de los Sistemas de Pensiones, conducido por el congresista Jorge Montoya Manrique (HD).

Grupo de Trabajo Encargado de dar Seguimiento a la Reglamentación de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que estará a cargo de la parlamentaria Rosangella Barbarán Reyes (FP).

Grupo de Trabajo Encargado de dar Seguimiento a la Reglamentación de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conducido por el congresista César Revilla Villanueva (FP).

Víctor Flores, titular de la Comisión de Economía, lideró la aprobación unánime de los tres grupos de trabajo para el periodo 2025-2026. Foto: Congreso.

Con esta decisión, la Comisión de Economía busca consolidar una agenda de trabajo orientada a impulsar mejoras en el sistema previsional y a supervisar la correcta aplicación de normas económicas que impactan directamente en la administración pública y el sector privado.