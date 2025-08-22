El Pleno del Congreso aprobó extender por 90 días el plazo de la comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht. Foto: Congreso.
El Pleno del Congreso aprobó extender por 90 días el plazo de la comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht. Foto: Congreso.
El acordó este jueves de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar sobre la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa Norberto – sucursal Perú, así como los efectos lesivos que haya generado en desmedro de los derechos e intereses nacionales.

La decisión fue respaldada en el Pleno con 55 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, en atención al pedido formulado por el grupo parlamentario presidido por Alejandro Muñante.

Según explicó Muñante, la comisión se instaló el 14 de abril del presente año, tras ser aprobada por el Pleno el 12 de marzo y definida su integración el 21 de ese mismo mes. Desde entonces, ha desarrollado ocho sesiones ordinarias y convocado a diversas personalidades vinculadas directa o indirectamente al acuerdo, entre ellas fiscales, exprocuradores y funcionarios.

El informe preliminar presentado por la comisión advierte que, pese a los avances en la recopilación de información, no existen todavía resultados concluyentes. Sin embargo, se señala la existencia de indicios de presuntas irregularidades cometidas por los fiscales que negociaron el acuerdo con Odebrecht.

Entre las observaciones más relevantes se encuentran:

  • El acuerdo se restringió únicamente a cuatro proyectos, cuando se habrían identificado más contratos públicos vinculados a la constructora.
  • Odebrecht no habría entregado hasta hoy toda la información comprometida en el convenio.
  • Se habría beneficiado a la empresa con la inaplicación de la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil al Estado en casos de corrupción.
  • Empresas vinculadas a Odebrecht, que no firmaron el acuerdo, habrían recibido beneficios similares.
  • Se firmaron actas posteriores al acuerdo que extendieron beneficios premiales a la compañía.
Alejandro Muñante, presidente de la Comisión Odebrecht, sustentó en el Pleno la necesidad de ampliar el plazo de las investigaciones. Foto: Congreso.
Alejandro Muñante, presidente de la Comisión Odebrecht, sustentó en el Pleno la necesidad de ampliar el plazo de las investigaciones. Foto: Congreso.

El presidente de la comisión destacó que, en el marco de la investigación, se han remitido más de 40 oficios a entidades como la Procuraduría Pública Ad Hoc, el Ministerio Público, la Contraloría y la Sunat, con el fin de obtener documentos y testimonios que contribuyan a esclarecer los posibles efectos lesivos contra los intereses del Estado.

“La complejidad del caso amerita un plazo adicional. Si bien hemos logrado acopiar información relevante, todavía no contamos con resultados finales. Por ello, solicitamos esta prórroga de 90 días para cumplir con el encargo del Pleno”, indicó Muñante durante su intervención.

