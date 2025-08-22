Parlamentarios de diferentes bancadas presentaron este jueves una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, en medio de los cuestionamientos a su gestión frente al incremento de la inseguridad ciudadana en el país.

El documento ingresó a las 8:35 a.m. a la mesa de partes del Parlamento y, según el procedimiento, el presidente del Congreso, José Jerí, deberá dar cuenta de la moción durante la sesión del Pleno.

De admitirse, el debate podría realizarse tras la Semana de Representación, donde Malaver quedaría citado para responder un pliego de 22 preguntas .

La moción argumenta que el titular del Mininter no ha ejercido un adecuado liderazgo en la conducción, dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

El texto lleva la firma de congresistas de diversas agrupaciones políticas, entre ellos Susel Paredes, Patricia Chirinos, Margot Palacios, Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Hamlet Echeverría, Edgar Reymundo, Alex Flores y Nieves Limachi.

LEA TAMBIÉN: Malaver no descarta que Cerrón estaría pagando a policías y autoridades para evitar ser capturado

De prosperar, Malaver enfrentará la interpelación en el cargo, en un contexto marcado por la presión ciudadana y política para adoptar medidas más contundentes frente al aumento de la criminalidad.