La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que en muchas ocasiones si un juez no dicta una prisión preventiva no es por capricho, sino porque esta no ha sido solicitada por el Ministerio Público.

“Los jueces no pueden prorrogar una prisión preventiva si no hay un pedido previo, no se puede condenar a nadie sino hay una solicitud previa”,señaló la jueza suprema.

De otro lado, resaltó el trabajo clave de los comunicadores y comunicadoras al señalar que su trabajo se ha convertido en un puente entre la ciudadanía y los jueces y juezas.

Tello Gilardi precisó que esta conexión entre los comunicadores y los magistrados facilita la comprensión del sistema de justicia en la ciudadanía.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba por insistencia ley para que los fiscales titulares reciban pago adicional mensual

“Entender cómo funciona la administración de justicia, la función del juez y la labor del Poder Judicial solo puede ser conocido a través de ustedes”, acotó la funcionaria.

Asimismo, indicó que este vínculo solo se mantiene si se basa en conocimiento técnico, lenguaje claro y responsabilidad informativa.

Sin embargo, Tello precisó la importancia de la responsabilidad social para que este trabajo se realice dentro de los valores y principios constitucionales.

“Agradezco y felicito a las y los periodistas que desarrollan su labor con profesionalismo y responsabilidad social”, remarcó.

Estas declaraciones las dio durante la inauguración del evento académico “La reforma penal y procesal penal en el Perú: claves jurídicas y comunicativas para periodistas”.