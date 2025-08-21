El Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, el proyecto de ley que faculta a los fiscales titulares recibir pago adicional mensual conforme a su derecho constitucional de gozar de las mismas prerrogativas y condiciones que los jueces del Poder Judicial, según lo establece el artículo 158 de la Constitución.

Con 84 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones, la iniciativa, que busca homologar el pago adicional mensual de los jueces, fue aprobada por el Legislativo.

Cabe precisar que este dictamen fue observado por la presidente Dina Boluarte, por lo que en esta ocasión tuvo que ser aprobada por insistencia por el Parlamento.

La normativa dispone que los titulares fiscales recibirán un pago adicional mensual en función del nivel de carga.

Los fiscales adjuntos supremos y los fiscales superiores titulares percibirán el equivalente al 80 % del valor de 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP).

En tanto, los fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales titulares, el 62% de dicho valor y los fiscales adjuntos provinciales titulares, el 40%.

Según indica la normativa, su implementación no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, debido a que será financiada con saldos de las partidas presupuestales del Ministerio Público correspondientes al año fiscal 2025 o, en su defecto, con cargo a su presupuesto institucional del año 2026.