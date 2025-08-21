Congreso aprueba por insistencia ley para que los fiscales titulares reciban pago adicional mensual. Foto: El Peruano.
Congreso aprueba por insistencia ley para que los fiscales titulares reciban pago adicional mensual. Foto: El Peruano.
aprobó, por insistencia, el proyecto de ley que faculta a los recibir pago adicional mensual conforme a su derecho constitucional de gozar de las mismas prerrogativas y condiciones que los , según lo establece el artículo 158 de la Constitución.

Con 84 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones, la iniciativa, que busca homologar el pago adicional mensual de los jueces, fue aprobada por .

Cabe precisar que este dictamen fue observado por la presidente Dina Boluarte, por lo que en esta ocasión tuvo que ser aprobada por insistencia .

La normativa dispone que los titulares fiscales recibirán un pago adicional mensual en función del nivel de carga.

y los percibirán el equivalente al 80 % del valor de 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP).

En tanto, los y , el 62% de dicho valor y los fiscales adjuntos , el 40%.

Según indica la normativa, su implementación no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, debido a que será financiada con saldos de las partidas presupuestales del correspondientes al año fiscal 2025 o, en su defecto, con cargo a su presupuesto institucional del año 2026.

Votación del pleno sobre el dictamen: Foto: Congreso de la República.
