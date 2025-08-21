El Pleno del Congreso volvió a votar el dictamen que habilita a los legisladores a expresarse políticamente en pleno proceso electoral, así como hacer proselitismo político y campaña electoral en las semanas de representación.

Esta noche la Resolución Legislativa 11306, que incorpora el articulo 25-A al Reglamento del Congreso de la República, obtuvo el respaldo de la mayoría pese a las críticas desde diversos sectores. Al tratarse de una modificación del reglamento del Parlamento, la norma en mención necesitaba más de la mitad del número legal de congresistas (65 votos) para su aprobación.

LEA TAMBIÉN:

El cambio abstuvo luz verde gracias al apoyo de 82 legisladores, mientras que se opusieron 23 y ocho se abstuvieron.

Como se recuerda el pasado 14 de agosto la propuesta solo obtuvo el respaldo de 55 legisladores, mientras que 18 se opusieron y se registraron 4 abstenciones. Frente a ello, el legislador de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó un recurso de reconsideración de dicha votación, por lo que, no fue enviada al archivo.

La iniciativa obtuvo 82 votos a favor, 23 en contras y ocho abstenciones. Foto: GEC

¿Qué dice el nuevo texto del articulo 25-A al Reglamento del Congreso?

El texto sustitutorio plantea incluir el articulo 25-A al Reglamento del Congreso, para optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios.

“Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”, se lee en el texto.

Además, se precisa que esta disposición “no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

LEA TAMBIÉN: Congreso votará mañana norma que permite a los legisladores hacer campaña en periodo electoral



