La iniciativa obtuvo 82 votos a favor, 23 en contras y ocho abstenciones. (Foto: Congreso)
La iniciativa obtuvo 82 votos a favor, 23 en contras y ocho abstenciones. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El volvió a votar el dictamen que habilita a los legisladores a expresarse políticamente en pleno proceso electoral, así como .

Esta noche la Resolución Legislativa 11306, que incorpora el articulo 25-A al Reglamento del Congreso de la República, obtuvo el respaldo de la mayoría pese a las críticas desde diversos sectores. Al tratarse de una modificación del reglamento del Parlamento, la norma en mención necesitaba más de la mitad del número legal de congresistas (65 votos) para su aprobación.

LEA TAMBIÉN:

El cambio abstuvo luz verde gracias al apoyo de 82 legisladores, mientras que se opusieron 23 y ocho se abstuvieron.

Como se recuerda el pasado 14 de agosto la propuesta solo obtuvo el respaldo de 55 legisladores, mientras que 18 se opusieron y se registraron 4 abstenciones. Frente a ello, el legislador de Perú Libre, , presentó un recurso de reconsideración de dicha votación, por lo que, no fue enviada al archivo.

La iniciativa obtuvo 82 votos a favor, 23 en contras y ocho abstenciones. Foto: GEC
La iniciativa obtuvo 82 votos a favor, 23 en contras y ocho abstenciones. Foto: GEC

¿Qué dice el nuevo texto del articulo 25-A al Reglamento del Congreso?

El texto sustitutorio plantea incluir el articulo 25-A al Reglamento del Congreso, para optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios.

“Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”, se lee en el texto.

Además, se precisa que esta disposición “no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

LEA TAMBIÉN:

Congreso votará mañana norma que permite a los legisladores hacer campaña en periodo electoral


TE PUEDE INTERESAR

Juárez niega que el Congreso esté promoviendo el uso indebido de la semana de representación
Flor Pablo devolvió dinero asignado por semana de representación en la que realizó proselitismo
Flor Pablo asegura que “no ha sido un error” hacer proselitismo en semana de representación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.