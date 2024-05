Panorama presentó anoche un reportaje en el que se involucra a la congresista Flor Pablo en presuntas irregularidades durante sus viajes de representación al interior del país.

Según informó el dominical, la parlamentaria estaría utilizando estas visitas oficiales para promocionar su propio partido político “Lo Justo”; es decir, estaría utilizando recursos del Estado para su beneficio.

Al respecto, la legisladora defendió la decisión de realizar actividades partidarias durante su viaje a Ayacucho el pasado 20 de marzo, en plena semana de representación, al señalar que “es parte de sus actividades políticas”.

Según dijo, por la mañana realizó su trabajo de fiscalización parlamentaria y, por la noche, participó en actividades vinculadas a su agrupación política, por lo que consideró que no hay nada irregular.

“Yo fui a Ayacucho no a hacer esta actividad exclusivamente, sino porque tenía una agenda de fiscalización a los institutos pedagógicos, porque me llegó la información de que no recibían financiamiento después de haberse licenciado (…) efectivamente, he viajado a mis actividades por semana de representación, he trabajado todo el día, ustedes lo pueden verificar y en horas de la noche he participado en reuniones privadas del partido, donde el líder regional ha organizado la reunión y no hay ningún aprovechamiento ni de los recursos públicos ni del cargo”, dijo a la prensa.

Respecto a las actividades partidarias, Pablo aseguró que participó en el evento para presentar “la situación política del país” y a “alentar la integración de nuevos liderazgos en la política”.

“No fui a hacer campaña de recolección de firmas, a formar comités, a hacer una actividad del partido”, apuntó.

Considera que “no ha cometido un error”

Pese a las críticas que le ha ocasionado esta denuncia, la parlamentaria consideró que “no ha cometido un error”.

“No creo que acá hay un error porque todo el día he trabajado y sigo haciendo mis actividades políticas (...) y cuando hago actividad proselitista, yo pido licencia, yo compro mi pasaje. Esta es una actividad dentro de todas las actividades, de dos horas, de una hora de reuniones. Yo no voy a permitir que se comience acá a señalar que por qué en tal o cual día hace una actividad cuando es parte de mi labor como política”, aseveró.

En ese sentido, no descartó continuar realizando actividades similares a las que realizó con Ayacucho.

“Esta semana yo tengo en Lima semana de representación, y tengo en horas de la noche reuniones con líderes, con organizaciones porque tengo que seguir mi trabajo político. Por favor, no confundamos a la población señalando que ahora los congresistas ya no pueden hacer nada”, sostuvo Pablo.

