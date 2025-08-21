Gemini impulsará un nuevo entrenador personal para los relojes Pixel y Fitbit que además de ofrecer datos sobre salud y bienestar, usará esta información para responder a las preguntas de los usuarios.

El nuevo entrenador personal aúna en un solo asistente “un entrenador de fitness, un entrenador de sueño y un asesor de salud y bienestar” con el objetivo de ofrecer “experiencia de primer nivel, siempre disponible”, como ha señalado Google en una nota de prensa.

En su base se encuentra la inteligencia artificial de Gemini para desarrollar un plan personalizado de entrenamiento que se adapta a las circunstancias de los usuarios y se ajusta en tiempo real.

También atiende el descanso, con nuevos algoritmos para comprender los hábitos de sueño de los usuarios y ofrecer recomendaciones personalizadas para mejorar su calidad y plantear un horario de sueño adaptado a la actividad diaria.

El entrenador personal recoge los datos de salud y bienestar y a partir de ellos responde a los usuarios a las dudas que tengan sobre sus entrenamientos, sus hábitos de sueño o la gestión del estrés, entre otras cuestiones.

Google incorporará el entrenador personal en la ‘app’ de Fitbit rediseñada dentro de la suscripción Fitbit Premium, y estará disponible para los dispositivos Fitbit y los Pixel Watch.