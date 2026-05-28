En diciembre pasado, Promigas —empresa especializada en transporte, distribución y comercialización de gas natural en Colombia y Perú— suscribió un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Zelestra Latam, propietarias de una plataforma regional de generación de energía renovable con operaciones en Colombia, Chile y Perú. La operación finalmente se concretó esta mañana. ¿Qué incorpora la compañía energética colombiana con esta adquisición?

En detalle, Promigas informó que concretó la adquisición de Zelestra Latam por un monto de cierre de US$ 456.47 millones . La compañía pertenecía hasta ahora al grupo sueco de inversión EQT, considerado uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, con más de 232,000 millones de euros en activos bajo gestión.

Con esta adquisición, Promigas deja de posicionarse únicamente como una empresa vinculada al negocio del gas natural y avanza en su transformación hacia un holding multienergético con presencia en tres países de la región.

La planta solar San Martín, ubicada en Arequipa, es actualmente el principal activo de Zelestra en Perú y la central solar más grande del país. Foto: Andina

Este es el portafolio de Zelestra Latam

La incorporación de Zelestra Latam permitirá a Promigas sumar a su portafolio una importante cartera de proyectos de energía renovable. Actualmente, la empresa cuenta con 1,273 megavatios (MW) entre proyectos en operación y construcción, además de un pipeline cercano a 2.25 gigavatios (GW) en distintas etapas de desarrollo.

El portafolio de Zelestra Latam está enfocado principalmente en proyectos de energía solar y almacenamiento energético, segmentos considerados clave para el crecimiento de las energías limpias en la región.

En el caso de Perú, Promigas destacó que esta adquisición complementa su trayectoria en infraestructura energética y en el proceso de masificación del gas natural, incorporando ahora capacidades vinculadas a las energías renovables.

“Esta adquisición representa un paso decisivo en la evolución de Promigas hacia un holding multienergético en la región. En Perú, nos permite complementar nuestra trayectoria con nuevas capacidades en energías renovables, pero, sobre todo, sumar talento: un equipo humano con experiencia, conocimiento y una sólida capacidad de ejecución”, señaló Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

El ejecutivo agregó que el desarrollo energético sostenible depende también del fortalecimiento del talento local y del trabajo conjunto con los equipos especializados de la compañía.

La empresa informó además que la operación garantizará la continuidad de los proyectos en marcha, así como de los equipos locales y los compromisos asumidos con clientes y comunidades , manteniendo los estándares operativos y de relacionamiento establecidos.

Con esta adquisición, Promigas reafirma su apuesta de largo plazo por el mercado peruano y su intención de contribuir al desarrollo de un sistema energético más sostenible, confiable y diversificado en la región.

Zelestra proyecta inversiones de hasta US$ 1,500 millones en Perú hacia 2030 para desarrollar proyectos solares, eólicos y sistemas de almacenamiento energético. Foto: Andina

Zelestra y sus proyectos en Perú

En Perú, Zelestra mantiene una ambiciosa estrategia de crecimiento hacia 2030, que contempla inversiones de entre US$ 1,000 millones y US$ 1,500 millones para alcanzar cerca de 1 GW de capacidad instalada en energías renovables.

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La compañía opera en el país desde 2010 —antes bajo el nombre de SolarPack— y fue una de las pioneras en el desarrollo de proyectos solares dentro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Actualmente, su principal activo es la planta solar San Martín, ubicada en La Joya (Arequipa), considerada la más grande del país . El proyecto, que demandó una inversión superior a US$ 176 millones, cuenta con una capacidad de 300 MWdc (megavatios en corriente continua) y ya se encuentra en operación.

Además, la empresa proyectó para 2025 la construcción del proyecto Babilonia, de 238 MW, y en 2027 la de San Joaquín, con 120 MW adicionales, ambos también en Arequipa. Su portafolio local incluye proyectos solares, eólicos y sistemas de almacenamiento con baterías, de los cuales más de 800 MW ya se encuentran en fases avanzadas de desarrollo.