Central térmica de Promigas en Paita fortalecerá suministro eléctrico en el norte peruano.
Central térmica de Promigas en Paita fortalecerá suministro eléctrico en el norte peruano.
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Redacción Gestión
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, empresa especializada en transporte y distribución de gas natural y soluciones energéticas, ingresó al negocio de generación térmica con la puesta en operación de una (Piura). La infraestructura forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en el norte peruano.

La nueva central térmica fue desarrollada en la Zona Económica Especial de Paita y cuenta con una capacidad de 19.6 MW. La infraestructura permitirá atender una demanda anual superior a 160 GWh, equivalente al consumo aproximado de 155,000 hogares en las zonas de cobertura de Electronoroeste (Enosa).

Promigas indicó además que el proyecto beneficiará a más de 600,000 personas en el norte del país y estará interconectado a la red de Enosa para garantizar un más confiable y continuo.

Este proyecto refleja el avance de Promigas en su evolución hacia una compañía multienergética, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones que fortalezcan la competitividad y mejoren la calidad de vida de las comunidades donde operamos”, destacó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Planta de Promigas incorpora tecnología orientada a optimizar consumo de gas natural y reducir emisiones.
Planta de Promigas incorpora tecnología orientada a optimizar consumo de gas natural y reducir emisiones.
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Central de Paita incorpora tecnología de menor emisión

La central de Paita representa el primer proyecto de generación térmica desarrollado por Promigas Perú y se posiciona entre las principales plantas de mediana escala en el norte del país.

La compañía señaló que la infraestructura incorpora motores Bergen Engines, diseñados para optimizar el consumo de y reducir emisiones frente a otras tecnologías de generación.

Además, el desarrollo de la planta contempla la incorporación de talento local para la operación permanente.

La planta de generación térmica en Paita aporta una solución confiable que acompaña el crecimiento de sectores productivos clave. Hoy, además de beneficiar a más de 1.5 millones de peruanos con el servicio de gas natural, seguimos consolidando nuestro liderazgo en el desarrollo de proyectos energéticos en el país”, señaló Miguel Maal, gerente general de Promigas Perú.

Promigas proyecta una nueva central térmica en Sechura como parte de su expansión en Piura.
Promigas proyecta una nueva central térmica en Sechura como parte de su expansión en Piura.
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Promigas proyecta nueva central térmica en Sechura

La apuesta por generación térmica ya había sido adelantada por Promigas a Gestión durante CADE 2025.

En ese momento, la compañía señaló que venía desarrollando proyectos vinculados a autogeneración basada en gas natural, con una primera etapa de 20 MW asociada a contratos de largo plazo con Electronoroeste (Enosa).

Como parte de su estrategia de crecimiento en el norte del país, la compañía prevé iniciar durante el 2026 la construcción de una segunda central térmica en Sechura, también en la región Piura.

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