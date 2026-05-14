Pluspetrol ha recibido recientemente la adjudicación de Convenios de Evaluación Técnica (CET) en Ucayali para investigar nuevas oportunidades de inversión. (Foto: Guadalupe Gamboa)
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Guadalupe Gamboa
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Ante la necesidad de aumentar las reservas de gas natural en el Perú, la compañía Pluspetrol recibió la adjudicación de Convenio de Evaluación Técnica (CET) para realizar exploraciones en Ucayali.

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