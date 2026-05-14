El pedido para evaluar esta zona fue presentado por la empresa operadora del Consorcio Camisea a mediados del 2025. Ahora, se les permitirá realizar estudios geológicos y geofísicos para identificar nuevas oportunidades en hidrocarburos.

“Hemos solicitado a Perupetro proyectos de evaluación técnica. Ya hemos [recibido luz verde] recientemente en la zona de Ucayali con la finalidad de explorar y empezar a investigar qué otras oportunidades de inversión hay dentro de los lotes que tenemos”, informó Ebert Coronado, gerente de operaciones de Pluspetrol, durante una visita a la planta. Este proyecto forma parte de las iniciativas que evalúan.

Esto se da, mientras se estima que el Lote 88, que se usa exclusivamente para el consumo interno, cuenta con reservas para 16 años más.

“Desde el lado del inversor, siempre estamos viendo oportunidad de negocio para capitalizar los recursos que tengamos, pero es un trabajo que tiene que ser integrado con el Gobierno porque también tiene que generar las condiciones para que esto se lleve adelante”, indicó Coronado.

Aun así, Pluspetrol afirmó que los 16 años de reservas no representan una fecha límite exacta, pues no estamos lejos de lo que se estima en otros países de la región, que suelen manejar rangos promedio de entre 10 y 15 años. Además, consideraron que los pozos y reservas seguirán siendo suficientes para producir incluso después de esa fecha, dependiendo de cómo evolucione la demanda y la oferta en el mercado.

Pero, advierten que sí es un problema que se llegue al limite y no se haga nada al respecto. El país debe impulsar las inversiones exploratorias pues desarrollar un nuevo proyecto puede tardar varios años, consideró la compañía.

Para la empresa, el país necesita una política energética de largo plazo basada en exploración, infraestructura y diversificación de fuentes para evitar afectaciones futuras en el abastecimiento del combustible.

“Construir una visión de largo plazo como Estado, en términos de energía, significa trabajar también en la seguridad energética. Con una matriz hoy diversificada, lo que se tiene que trabajar es el abastecimiento de los recursos que llegan a dicha matriz de distintos lugares [...]”, comentó Germán Álvarez, vicepresidente de operaciones y servicios integrados de Pluspetrol corporación.

Potencial. Al ser consultados por la prensa por otras zonas con potencial hidrocarburífero como Candamo -que tendría reservas de gas natural estimadas en 3 trillones de pies cúbicos-, la empresa descartó un próximo avance debido a las restricciones ambientales. “Se habla de hay reservas para explorar, hay una cuenca hidrocarburífera que tiene un potencial exploratorio y suena atractivo, pero está dentro de un parque nacional y mientras no se resuelvan esos temas, la ley no lo permite”, dijo Álvarez.

¿Cuánto tiempo puede demorar el proyecto?

Coronado recordó que los tiempos para poner en valor nuevos descubrimientos de hidrocarburos dependen de múltiples factores, como permisos estatales que pueden extenderse mucho más de lo previsto legalmente. Aunque la ley establece un plazo de 6 meses, indican que la realidad evidencia que que puede llegar a tardar un año y medio.

Luego de ello, se deben ejecutar otras actividades como la magnetotelúrica, una técnica geofísica que complementa la información sísmica y ayuda a identificar estructuras con potencial presencia de gas o petróleo.

“El tiempo hasta que un proyecto ve la luz tiene varios componentes. Uno, que no es directamente gestionado por nosotros, tiene que ver con los permisos; los temas con las comunidades también lleva un tiempo. Sumando plazos, son unos 2 años. Todo lo que lleva la parte técnica -hacer algún procesamiento de sísmica, evaluación de geológica ‘in situ’ o magnetotelúrica, como la que vamos a hacer ahora- puede llevar a madurar un proyecto entre 3 y 5 años”, explicó Coronado.

Por su lado, Claudio Vázquez, director corporativo de sostenibilidad y asuntos externos de la compañía, consideró que el ciclo exploratorio completo puede incluso a llegar a demorar hasta unos 7 años.

En caso de un hallazgo, los especialistas mencionaron que el ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) actualmente tiene capacidad remanente, aunque la conexión del yacimiento a la planta requeriría nuevas inversiones en instalaciones dependiendo de su ubicación

El Lote 88, que se usa exclusivamente para el consumo interno, aún cuenta con reservas para otros 16 años, indicó Pluspetrol.

¿Qué pasará con la exportación de gas natural?

Mientras se buscan alternativas al Lote 88 -que se enfoca solo en la demanda del mercado interno-, aún quedan dudas para el Lote 56, el bloque diseñado específicamente para la exportación de gas natural. Estas operaciones aportan cerca del 40% de las regalías, Impuesto a la Renta y valores sobre el Producto Bruto Interno (PBI) que genera el proyecto Camisea.

Si bien el contrato de Pluspletrol para la concesión del Lote 56 vence en el 2044 y no puede ampliarse, una duda asociada a su operación es el contrato para la exportación, cuyo plazo se cumplirá en 2028.

Los representantes de la operadora precisaron que la responsabilidad de negociar la extensión de la licencia de comercio exterior recae en Perú LNG -que es dueña de la planta de licuefacción para exportación-, y no de Camisea que cumple el rol de proveedor de gas.

“Es parte de la discusión que hay que tener con toda la cadena del gas para poder extender esos contratos buscando el mejor escenario para todoss. Es un contrato que se negocia entre las partes dentro del marco que existe. Hay una discusión que todavía no ha comenzado”, indicó Álvarez.

Vásquez añadió: “Somos proveedores de gas a Perú LNG o a la empresa que en ese momento esté cumpliendo este rol. No es Camisea la que tiene que negociar eso”.

Por el momento, añadieron que no les resulta preocupante el escenario político pues han trabajado con gobiernos nacionales, regionales y municipales de distinta orientación. Pero, recordando casos como los de Bolivia y Venezuela, reconocen que la falta de inversión y la politización afectan las reservas.